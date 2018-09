Debate de la Comunidad: Armengol toca el bolsillo de jóvenes, familias y pensionistas a nueve meses de las elecciones

Un plan con ayudas a la contratación para el, una rebaja de impuestos en la compraventa de primera vivienda, una deducción de 600 euros anuales en los gastos de escoleta, extraescolares y clases de refuerzo para familias con niños menores de 6 años y el fin del. La presidenta del Govern,, ha aprovechado su discurso del último debate de política general de la legislatura para anunciar medidas dirigidas directamente al bolsillo de jóvenes, familias y pensionistas a nueve meses de las próximas elecciones de 2019.

Armengol ha arrancado hoy el debate de política general en un discurso de algo más de una hora en el que ha hecho balance de sus tres años de legislatura, destacando la inversión en educación o en sanidad con la contratación de médicos y profesores, poniendo énfasis en la mejora de la calidad laboral con el acuerdo entre sindicatos y patronal para subir los sueldos en el sector de la hostelería, así como recordando la puesta en marcha de la renta social o algunas de las leyes verdes, ahora en tramitación, como la ley de Cambio Climático o la ley de residuos. Sin embargo, a diferencia de sus discursos en los años anteriores, en los que los anuncios y novedades llegaron a cuenta gotas, en esta ocasión, ha ido anunciando una retahíla de medidas, casi todas con traducción económica en el bolsillo de los ciudadanos.

Los dos primeros anuncios hechos por la presidenta eran previsibles: los 1.000 millones para Educación en los próximos presupuestos, una reivindicación de la comunidad educativa a la que ya se acercó en los últimas cuentas, y la gratuidad a partir de enero del aparcamiento de Son Espases, una medida para la cual el Govern negocia con la concesionaria el rescate de la instalación y que el PSIB ya pronosticó que en enero sería una realidad.

A partir de ahí, han llegado las novedades. Para empezar, Armengol ha anunciado la puesta en marcha este mismo otoño de la primera etapa de un plan para hacer volver a 500 jóvenes baleares actualmente en el extranjero a las islas. "Hemos de dar un paso más en retener nuestro talento. Hemos de recuperarlo", ha explicado la presidenta, que ha detallado que el plan beneficiará a jóvenes de hasta 40 años "integrándolos en el mercado laboral con un equipo específico" y "con facilidades para mudarse e instalarse en la tierra que nunca debió dejar que se fueran". Este plan, según ha explicado, prevé ayudas de hasta 15.000 euros a la contratación y de 11.000 euros para emprender

en negocios propios.

Una segunda medida anunciada, destinada principalmente a los jóvenes, es la de la rebaja de impuestos a la compra de primera vivienda. En concreto, Armengol ha anunciado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales pasará del 8 al 5 por ciento en la compra de primera vivienda por debajo de los 200.000 euros. La líder del Ejecutivo ha cifrado en 6.000 euros lo que se ahorrarán los ciudadanos que adquieran una viviendas por ese valor.

Para las familias, la presidenta ha anunciado una ayuda en forma de deducción fiscal de hasta 600 euros para los gastos de escoleta, escuelas de mañana, canguros, extraoficiales y clases de refuerzo de la que podrán beneficiarse los padres con hijos menores de 6 años. Armengol ha querido subrayar que con esta medida, "Baleares se convertirá en la comunidad que da más apoyo fiscal a las familias para que puedan conciliar". Con todo, ha recordado que el Govern multiplicará por tres la financiación de la educación de 0 a 3, alcanzando un total de 6 millones en los presupuestos para el año que viene.

Finalmente, para los pensionistas ha anunciado que ya "no deberán hacer frente al copago farmacéutico". "Sabemos que el nuevo Gobierno plantea eliminarlo y tengan la certeza que les reclamaremos el dinero cuando lo haga. Pero aquí no podemos esperar más", ha defendido la socialista, cifrando en 190.000 los pensionistas que "no deberán sacar de sus bolsillos los euros que, en muchos casos, no tienen". "Las medicinas que necesitan no saldrán ya de unas pensiones que todos sabemos insuficientes", ha explicado Armengol.



Desactiva al PP anunciando para noviembre el acuerdo sobre el REB



Más allá de estas medidas, la presidenta se ha sacudido la presión de estos días del Partido Popular sobre que hoy debía llegar con el anuncio del nuevo Régimen Especial (REB), asegurando que el próximo mes de noviembre se cerrará el acuerdo sobre el REB. Armengol ha defendido que reclama "un Régimen Especial que incorpore nuevas medidas fiscales para paliar los sobrecostes de las nuestras empresas", "que incluya un Fondo de insularidad con el que poder compensar décadas en la cola de inversión del Estado" y que "blinde el descuento del 75 por ciento" para que los residente puedan volar entre islas y con la península.

Armengol se ha dirigido veladamente al Partido Popular pidiendo "no cometer el error" de "abandonar la unidad" en este tema. "Hemos de seguir unidos para conseguir el Régimen Especial y Fiscal", ha defendido, alertando que es "un proyecto que sólo puede retroceder si abandonamos la unidad de esfuerzo". "No cometamos este error", ha reclamado la presidenta.