Madrid avisa que la creación de un colegio profesional de docentes es competencia exclusiva del Estado

Madrid vuelve a frenar los planes del Pacto en Balears. En esta ocasión, el Gobierno de Pedro Sánchez avisa que la creación de un colegio profesional de docentes al que haya que estar colegiado para ejercer es competencia exclusiva del Estado y que si pertenecer a él es voluntario es innecesario, ya que, observa, sus funciones ya las pueden cubrir asociaciones profesionales.

El Ministerio de Administración Territorial ha hecho llegar estas apreciaciones al Govern a través de un informe del Ministerio de Economía que valora la proposición de ley promovida por todos los partidos del Pacto a excepción del PSIB -es decir, Podemos, Més, Més per Menorca y Gent per Formentera- e impulsada por varias entidades del sector educativo de las islas, para modificar la ley balear de colegios profesionales con el objetivo de articular un colegio profesional de docentes en Balears. El informe remitido ve "necesario recordar que la competencia para crear un colegio de colegiación obligatoria corresponde exclusivamente al Estado y solo puede hacerse por ley Estatal".

En este sentido, interpreta sobre la iniciativa de Podemos, Més, Més per Menorca y Gent per Formentera que "si bien no dice nada sobre la condición de colegiación es indudable que solo puede ser de colegiación voluntaria", a lo que explica que "no se ha encontrado justificación suficiente de la necesidad de crear un colegio profesional de docentes, que tiene que ser de carácter voluntario, puesto que las funciones del mismo pueden cubrirlas las asociaciones profesionales promotoras", que en este caso serían Associació Professional de Docents d'Eivissa (APDE), el Moviment Menorca Edu 21 y la Associació de Docents per la Democràcia de Mallorca.