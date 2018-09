El PSIB prevé que en enero ya no haya que pagar por aparcar en Son Espases

El Parlament dará mañana el paso quepara el rescate del aparcamiento de Son Espases . La inicitiva, bloqueada en julio po, saldrá mañana adelante por unanimidad y, aunque da un plazo de seis meses para que Govern y empresa concesionaria lleguen a un acuerdo, el PSIB ha asegurado que el obya se pueda aparcar en el parking del hospital gratuitamente.

Según ha explicado el diputado socialista Vicenç Thomàs, del mismo partido que el equipo de la Conselleria de Salud, el Govern lleva dos años de negociaciones que hasta la fecha no han llegado a buen puerto. Con el proyecto de ley cuya toma en consideración se votará mañana, Thomàs ha señalado que se da "seguridad jurídica" a la operación del rescate y que "habilita al Govern a aprobar cualquier disposición para hacer gratuito el aparcamiento". En este sentido, a preguntas de los medios, no ha descartado una posible salida unilateral por parte del Govern si no se llega a un acuerdo con la empresa concesionaria del parking.

"El objetivo es que en enero el parking de Son Espases ya sea gratuito, lo que no significa que sea el 1 de enero, pero sí que pueda ser a lo largo del mes", ha marcado como fecha el socialista.

Por su parte, desde Ciudadanos, su portavoz, Xavier Pericay, ha avanzado que mañana apoyarán el proyecto de ley. "Lo dijimos en su momento cuando nos negamos que fuera incluido vía enmienda en otra ley, estamos de acuerdo y gracias a que nos opusimos en su momento, mañana habrá debate". No obstante, Pericay ha anunciado que solicitarán la comparecencia de la consellera de Salud, Patricia Gómez, para que informe del estado de las negociaciones con la concesionaria así como del precio del rescate. "Al final hay que recordar que nada es gratis. Pero por solidaridad estamos de acuerdo en pagarlo entre todos para que no lo tengan que hacer solo los usuarios", ha zanjado el líder del partido de Albert Rivera en Baleares.

Cabe recordar que, según un informe del propio Govern, a día de hoy el rescate del aparcamiento de Son Espases costaría cerca de 45 millones. Una cantidad que desde Salud quiere rebajarse considerablemente.