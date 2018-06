Podemos acusa al PSIB de incumplir el pacto sobre la auditoría de deuda

La portavoz adjunta de Podemos, Laura Camargo , calificó ayer de "alianza del bipartidismo para no sacar adelante una verdadera auditoría ciudadana de la deuda" la votación del PP y PSIB en contra de su propuesta hoy en el Parlament y acusó a los socialistas de incumplir los acuerdos por el cambio.

La comisión no permanente sobre auditoría de la deuda del Parlament rechazó ayer los dos planes de trabajo presentados: tanto el del grupo socialista y Més, rechazado con 7 votos en contra (Podemos, PP, grupo mixto- Montserrat Seijas) y 4 a favor (PSIB y Més) y la abstención de El Pi; como el de Podemos, con 8 votos en contra (PSIB, MÉS per Mallorca y PP), 3 a favor (Podemos y mixto-Seijas) y la abstención de El Pi. La mesa de la comisión no permanente de la Auditoría de la Deuda ha establecido un nuevo plazo para la presentación de planes de trabajo.

"Decepcionante"

"Con una estrategia medida, en la comisión del Parlament, viendo los votos que habría, se han puesto de acuerdo para tumbar nuestro plan de trabajo", ha dicho Camargo. "Nos parece decepcionante. Incumplen así con los Acuerdos por el cambio y el compromiso con la ciudadanía", aseveró, informó Podemos.

Camargo recordó que "de la partida presupuestaria de cada año casi un 20% se destina a este pago de deuda e intereses", por lo que consideró "absolutamente necesario por cuestión de transparencia, de rendición de cuentas y de compromiso con la ciudadanía, dar cuenta de cómo se ha generado esta deuda y qué parte podría ser deuda ilegítima".

El plan de Podemos incluía que el Govern licitara una auditoría de una consultora externa, independiente, con criterios de transparencia e independencia para analizar la evolución de la deuda durante las últimas tres legislaturas.

"La gente tiene derecho a conocer por qué la segunda partida presupuestaria más importante de nuestro presupuesto de la Comunidad Autónoma se destina a pagar la deuda en lugar de educación , sanidad, servicios sociales o lucha contra las violencias machistas", reivindicó. "Parece que ha habido una alianza extraña entre PSOE y PP para obstaculizar nuestra manera de hacer la auditoría que pensamos que es la mejor", insistió.