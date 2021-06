“En ciclismo somos 200 corredores en tomar la salida y solo gana uno. Pero muchas veces el segundo es el que hace grande al primero”

“De la derrota podemos aprender a disfrutar con lo que hacemos, a seguir luchando, a ser humildes, a buscar colaboración con otra gente, en definitiva, a conectar mejor con las personas”

La Vuelta a España arranca el 14 de agosto en Burgos y Pedro ‘Perico’ Delgado volverá a ser la voz de la experiencia tras el micrófono. El exciclista segoviano lleva más de un cuarto de siglo narrando las grandes competiciones de este deporte en televisión, a pesar de "ser un gran fracasado".

Porque como él mismo reflexiona en un vídeo para la plataforma #MejorConectados de Telefónica, que tiene como fin poner en valor el poder de las conexiones humanas, “he hecho 11 Vueltas a España, he ganado 2. He hecho 11 Tours de Francia, he ganado 1. He corrido 2 Giros, no he ganado ninguno. Por lo tanto, soy un gran fracasado, podemos decir, ¿no?”