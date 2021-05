“La misión de elBullifoundation es investigar y promover la creatividad, decodificar la innovación y trasladar su modelo de trabajo a otras áreas de conocimiento”

“Todos deberíamos aprovechar los hilos que nos unen para llegar tan lejos como soñamos”

Ferran Adrià es el mejor chef del mundo. La receta de su éxito tiene mucho de talento, de trabajo, de constancia, de curiosidad, de riesgo, de intuición, de pasión… pero también cuenta con un ingrediente secreto: las conexiones humanas. Porque, como Ferran confiesa en la plataforma #MejorConectados de Telefónica, su carrera no hubiera sido la misma sin las oportunidades y las influencias que le han aportado cada una de las personas que le han marcado a lo largo de su vida.

“Cuando echo la vista atrás no veo los logros conseguidos, sino las conexiones que los hicieron posible, porque si algo he aprendido en mi camino hasta aquí, es que no puede hacerse en solitario”, reconoce Adrià. Imposible no acordarse de Fermín Puig, Jean Paul Vinay, Hans Schilling, Juli Soler y, por supuesto, de su familia. Todos ellos han sido claves en la vida del conocido cocinero de Hospitalet de Llobregat (Barcelona, 1962), capaz de adelantarse al futuro y revolucionar el mundo de la gastronomía.