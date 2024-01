La apuesta por las ficciones turcas de Atresmedia continuará en este recien estrenado 2024. Nova estrenará este próximo lunes 8 de enero (21:30 horas) 'Melek', su nueva serie que narra la historia de una auténtica madre coraje que tendrá que luchar con uñas y dientes por conseguir el bienestar de sus hijos, y que se emitirá de lunes a sábado en formato de tira diaria.

Tras haber dejado a su prometido, Halil, el mismo día de su boda y haber huido con otro hombre, Alpay, a Alemania, Melek se enfrentará a una vida complicada, lejos de su hogar y junto a un hombre con el que las cosas no son tan bellas y fáciles como ella esperaba.

Los veinte años que Melek y Alpay viven en Berlín no son un camino de rosas y solo cuando su relación acaba y ella descubre que está gravemente enferma, decide volver a su ciudad natal. Pero nada será fácil tras su regreso. Melek se enfrentará a una familia que no la acepta porque no ha podido superar la deshonra que supuso su huida con Alpay.

Además, Melek inicia una complicada historia de amor con Halil, al que dos décadas atrás rechazó. Juntos tendrán que enfrentarse a sus familias, que mantienen una fría relación desde el agravio producido el día de la boda.

Producido por Üs Yapım, este drama turco está protagonizado por Nehir Erdoğan, Rabia Soyturk y Ulvi Kahyaoglu, entre otros reconocidos actores.

Así son los personajes de ‘Melek’

Melek (Nehir Erdoğan)

Ella, la protagonista de esta ficción, siente un profundo arrepentimiento por sus errores del pasado y, tras 20 años fuera de su ciudad natal, regresa con el deseo de poder volver a formar parte de su familia.

Halil (Kutsi)

Halil se enamoró de Melek cuando ambos eran muy jóvenes. Él soñaba con casarse con ella y abrir su propia pastelería turca. Pero Melek huyó a Alemania con Alpay, dejándolo plantado el día de su boda. No pudo olvidar a Melek durante los 20 años que ella estuvo en Alemania y no llegó a enamorarse de ninguna mujer durante este tiempo. Cuando Melek regresa a Turquía, Halil y Melek comienzan una nueva historia de amor que se irá forjando poco a poco.

Alpay (Kaan Çakır)

Es el exmarido de Melek, un hombre de carácter fuerte y bastante problemático. Estuvo trabajando en Alemania, donde fue despedido de su trabajo. En ese momento, comenzó a gastarse el dinero de su familia en juegos de azar y alcohol. Alpay engañó a Melek con Funda, y se divorció de esta con una demanda falsa para quedarse con la custodia del niño pequeño.

Funda (Ece Ozdikici)

Funda es la novia de Alpay, a quién utiliza para conseguir una vida repleta de lujos.

Kerem (Ulvi Kahyaoglu)

Kerem es el mellizo de Defne; ambos hijos de Melek. Es una promesa del fútbol y piensa que sólo así podrá salvar a su madre de Alpay. Kerem se muestra siempre como el gran defensor de su madre.

Dafne (Rabia Soytürk)

Defne hace lo que necesite para conseguir lo que quiere. Intentó escaparse para irse de gira con su novio. A su vuelta a Turquía, tendrá una historia de amor con Ömer, el sobrino de Halil.

Seyit Ali (Poyraz Ar)

Seyit Ali quiere mucho a su hermano Kerem, pero no siente lo mismo por su padre, ya que estar con él le hace recordar las peleas que tenía con su madre.

Seyit Ali Karadağ (Mehmet Cevik)

Seyit Ali, padre de Melek, es un terrateniente de Antep que se aferra a sus tradiciones. Decidió borrar a su hija de su vida para siempre.

Nefise (Serif Sezer)

Nefise es la tía de Melek y hermana mayor de Seyit Ali Karadağ. Es, de entre los familiares, quien más extraña su ausencia. Muy generosa, Nefise se da cuenta de que no puede ser madre después de la muerte de su marido y actúa como madre de su sobrino Mithat.

Kadriye (Hande Captain)

Kadriye es la esposa de Mahmut. La marcha de Melek le ha animado a ganar cada vez más espacio en la mansión de la familia. De hecho, no le importa en absoluto deshacerse de las cosas de Melek para cuando llegue su futuro hijo.

Cumaali Şirhan (Nizam Namidar)

Cumaali es amigo de la infancia de Seyit Ali. Ambos quieren convertirse en parientes casando a sus hijos. El día del compromiso entre Melek y Halil, Melek dejó solo a su hijo y se escapó.

Su querido amigo Seyit Ali es ahora su mayor enemigo.

Zümrüt Şirhan (Beren Gökyıldız)

Es la madre de Halil, muy comprensiva y leal.

Ömer (Mustafa Mert Koç)

Ömer es el nieto de Cumaali y sobrino de Halil, un joven brillante y trabajador que replica los valores de su tío Halil. Le quedan dos años para graduarse como médico.