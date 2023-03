Conflicto en el transporte de Baleares y Canarias por el uso del tacógrafo. Tanto las patronales de ambos archipiélagos, como los sindicatos se han reunido hoy con el conseller de Movilidad y Vivienda balear, Josep Marí, y con su homólogo en Canarias, Sebastián Franquis, para poner sobre la mesa sus peticiones e inquietudes sobre la regulación en torno al tacómetro registrador registrador.

Ezequiel Horrach, presidente Federación Balear de Transportes(FEBT), ha señalado que la Ley perjudica a las empresas con "sanciones millonarias" cada año debido a que contempla grandes trayectos que en las islas no se producen y ha apuntado, además, que el tacógrafo no tiene en cuenta, por ejemplo, los descansos en el transcurso de los transportes marítimos. "La ley contempla que el chófer esté parado mínimo nueve horas, lo que no tiene en cuenta es que dentro de tres horas volverá a coger el barco y volverña a descansar otras siete horas, porque va en camarote, con lo que al final descansa 14 horas", ha especificado.

Por estos motivos, Horrach ha asegurado que la patronal "no persigue la eliminación del tacógrafo, sino que se modifique su uso y se adapte a la "realidad territorial".

Los sindicatos, por su parte, han querido dejar claro que la eliminación del tacógrafo es una "línea roja" en las negociaciones y han pedido, además, que se revierta la regulación del descanso establecida desde el año 2014, por la que el transportista, en lugar de parar 45 minutos seguidos, tiene que hacer pequeños descansos de 15 minutos dentro de las cuatro horas y media máximas que se puede conducir sin pausa por ley.

Mediación de los gobiernos balear y canario

La reunión de patronal y sindicatos con los consellers de ambos archipiélagos de ha producido esta mañana en la Conselleria de Movilidad y Vivienda. Según han explicado tanto Josep Marí, como Sebastián Franquis, ambos gobiernos están abiertos a modificar el uso del tacógrafo y adaptarlo a la cuestión territorial.

Sin embargo, lo que sí han querido señalar es que el cambio solo será posible si hay un acuerdo entre los trabajadores y las empresas y si esta regulación asegura la seguridad y los derechos de los trabajadores.

"La patronal planteó determinadas modificaciones en el uso del tacógrafo y hemos querido abrir una mesa de diálogo. Queremos que haya acuerdo", ha asegurado Marí.

Franquis, por su parte, ha dejado claro que ambos gobiernos coinciden en que no quieren eliminar el tacógrafo, pero que "si se puede adaptar al hecho insular, siempre poniendo límites, estamos abiertos a estudiar su modificación".