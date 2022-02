Cuando me enteré que volvía la Fira del Ram a Palma me alegré por dos motivos que no tienen mucho que ver con la feria en sí. Uno, me encanta las fotos con luces de neón y el aire cinematrográfico que tienen. Y el otro, porque fue lo último que fotografié antes de la pandemia. De hecho, esta foto es de entonces. Espero acercarme pronto a dar un paseo con la cámara.