Cómo tener un barco en Mallorca sin ser millonario

Tú mismo el que llevara esa lancha con tus amigos y familia. ¡Tu propio barco! Y no, no estoy hablando de pagar 300 € al día por alquilar una de esas lanchitas sin titulación. Te estoy hablando de tener tu propio barco en Mallorca... y sin ser millonario. Sin derrochar, sin malgastar, sin contaminar en exceso. Sin tener que costear los altísimos gastos de mantenimiento y amarre. Sin consumir una cantidad exagerada de recursos para así no darle que pensar a tu conciencia. Y todo sin poner en peligro tu economía, para no sufrir la ansiedad de quien quiere pero no puede...

Pues esa modalidad de disfrute tiene un nombre y se llama náutica remolcable, considerada la forma más democrática y sostenible económica y medioambientalmente de ser armador (propietario de un barco). Y que consiste, básicamente, en hacerte con una lancha y un remolque para meterla tú mismo en el agua en cualquiera de las 47 rampas de botadura que hay en Mallorca. Tenerla guardada en un garaje, en un huerto, en el jardín o incluso en la calle y prescindir de todo lo que implica tener el barco a flote en un amarre. Y eso ya lo consigues por unos 6.000 € (lancha más remolque de segunda mano) y por menos de 200 € al año (lo que cuesta el seguro de la lancha y el forfait para usar las rampas públicas de Ports IB). Y así ya te conviertes en armador, en propietario de tu propio sueño. ¡En disfrutón de la mar de Sa Roqueta!

Esta Quicklsilver Activ 705 Weekend es uno de los barcos más grandes que se pueden llevar a remolque / El Playólogo

Estranger en sa nostra terra

No se si a ti también te pasa, pero yo a veces pienso que disfrutan más de nuestra tierra los que vienen de paso que nosotros mismos. Que parece como si estuviéramos condenados a trabajar de sol a sol para que los demás la gocen. Que por culpa de ser tan bonita nuestra Mallorca cotiza al alza, tanto que los de aquí vamos perdiendo terreno a favor de los de allí [...] Y yo no quiero. Me niego a dejar de sentir el privilegio de ser illenc. Quiero sentirme afortunado, mucho, por vivir en el auténtico paraíso. Y también quiero disfrutarlo, como los ricos. Porque aquí todos lo somos: ¡ricos! Multimillonarios por tener a golpe de timón todos esos rincones del paraíso. ¡De nuestro paraíso! Y porque nos lo merecemos más que nadie. Así que me he propuesto buscar una fórmula que nos permita a todos disfrutar de nuestras costas a bordo de nuestra propia lancha y así poder salir a pasear, a pescar, a bucear... o simplemente a dormitar mecido por las olas y ajeno al griterío en, por ejemplo, cala d’Egos. Para poder pasar la tarde charlando con los amigos mientras el sol de precipita en la mar sin sentirte agobiado por el gentío. Para escapar de las masas. Para sentirte feliz y dichoso de vivir y estar aquí. Porque si algo tiene de especial esto de navegar es sentir que tienes como tu propia isla, tu remanso de paz. Tu rincón particular para alejarte del resto del mundo. Es la esencia del propietario de un llaüt de los de tota la vida. El alma genuina de nuestros abuelos mariners.

Autocaravana más lancha remolcable: el tándem perfecto. / El Playólogo

Democratizar el acceso al mar

El 24 de abril del 2023 se aprobó el Plan General de Puertos de las Islas Baleares donde se trataban las diversas fórmulas para “democratizar el acceso al mar”. Se apostaba por “la creación de una náutica más sostenible” mediante “la construcción de marinas secas para embarcaciones de pequeña eslora y la ampliación de la red de rampas públicas para el lanzamiento de embarcaciones pequeñas”, prohibiendo la construcción de nuevos puertos deportivos al menos durante los próximos 15 años.

Se habla de que en ses Illes hay 13 instalaciones de rampas... Pero nada más lejos de la realidad: hay 47 en Mallorca, 32 en Menorca, 11 en Ibiza y 3 en Formentera; es decir, que hay 93 puertas abiertas al mar. Y lo digo con pleno conocimiento de causa, pues yo mismo las he cartografiado una a una (las de ses Illes y las del resto de España), ya que me dedico profesionalmente, entre otras cosas, a explorar el litoral. A dar a conocer todas y cada una de nuestras rampas de botadura, fondeaderos, puertos, playas, calas, etc. Por eso me llaman el Playólogo. Por ser el autor y editor de las exitosas guías de Todas las playas de Mallorca, Menorca, Ibiza, etc. de Laluzenpapel. Y gracias a esa profesión, la de playólogo, puedo llevarme conmigo a remolque por toda Europa una “caravana que flota”. Una “camper del mar”. Un sueño hecho realidad.

En el C.N. Portocolom hay una rampa de botadura perferta para comenzar a navegar por esa zona / El Playólogo

Llegar hasta lo más alto de la náutica remolcable

Empecé con una lanchita de tercera mano a remolque de una vieja VW Camping D que embarcaba en los ferrys para ir de isla en isla y cruzar hasta la península. De ahí me pasé a una autocaravana con una semirrígida más grandota y de ahí hasta llegar hasta lo más alto de la náutica remolcable: el crucero transportable.

¿Te imaginas tener una camper que navega? Que la pudieras tener en una finca, en un parking o aparcada en la calle de tu urbanización, pudiendo transportarla en remolque por ti mismo en cualquier momento y a cualquier destino. Navegar por la costa de la Serra cuando sople mucho llevant y al día siguiente por la bahía de Alcudia. O pasarla en ferry para recorrer la Costa Brava o los canales del Loira. las Islas Cíes, las Rías Baixas, el cabo de Gata... Conociendo las rampas de botadura es fácil navegar cada día en un sitio... ¿No te apetece? ¿Y dormir fondeado en calitas salvajes y amanecer protegido y tan agustito? Ummm... a mi sí que me apetece.

¡Pues eso es lo que te quiero enseñar! A llegar (si quieres) hasta lo más alto de la náutica remolcable, a tener un barco en Mallorca y disfrutar navegando sin falta de ser millonario. Desde una económica lanchita de 4 o 5 m hasta un lujoso crucero de casi 8 m. con camarote, baño y cocina con el que poder navegar, viajar y vivir de dos a cuatro personas (dos adultos y dos niños) con las comodidades de una camper. Es como tener una caravana, pero con la que, además, navegas. Un crucero remolcable. La camper del mar...

Este conjunto de lancha más remolque precisa el carnet B+E y de un vehículo tractor que pueda remolcar 3.500 kg / El Playólogo

El paso a paso para hacer realidad el sueño

Seamos francos: para llegar a transportar y meter en el agua por una rampa de botadura esta Quicksilver Activ 705 Weekend tú solo y sin ayuda hay muchas cosas que aprender... Esta lancha cabinada es el barco más grande que se puede llevar a remolque sin necesidad de emplear un transporte especial y es lo más complicado que te puedes encontrar. Llevar arrastro 3.200 kg de convoy no es fácil, pero se consigue. Yo es lo que hago cada día. Y tú también podrías hacerlo, si quisieses, aunque es muy probable que con algo mucho más pequeño, liviano y económico te sirva. Al menos para empezar. Porque de aquí para abajo son todo facilidades. Y de ahí para arriba solo es cuestión de soñar...

He querido empezar por lo más dificultoso para demostrarte que si con esto se puede, con algo mucho más pequeño: ¡más fácil aún! ¿Probamos? Para eso hemos creado esta nueva sección en el Diario de Mallorca, para que lo sepas todo sobre la náutica remolcable. Empezando por el tipo de barco, remolque y vehículo tractor más apropiados; los tipos de rampas de botadura, donde las hay, cuanto cuestan y en qué te debes de fijar para no tener accidentes; consejos durante el transporte y la botadura, etc, etc. Son todos esos trucos adquiridos a base de muchos años de experiencia y de muchas peripecias los que te voy a dar para que tú también puedas hacer realidad tus sueños. Y todos esos consejos los vas a tener aquí. ¿Te apuntas?

Suscríbete para seguir leyendo