Un tributo a Kiss, el concierto más destacado del fin de semana en Palma

Tres conciertos y una obra de teatro. Diario de Mallorca destaca de la cartelera sonora el concierto que el grupo tributo Kiss Experience dará en Es Gremi. También el festival Extreme Division y el recital de Olga Basanta, los dos en la sala del Polígono de Son Castelló. Asimismo se recomienda ver la obra de teatro La mala dicció, en el Teatre Principal de Palma.

Pirotecnia, maquillaje, sangre y mucho rock

Dicen que es el mejor tributo a Kiss, la popular banda estadounidense que formaron a principios de los 70 Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Cris y que saltó a la fama por sus extravagante vestuario, su maquillaje facial y un espectáculo que incluía pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo y sangre, mucha sangre.

Lo mejor de su repertorio, en el que entran títulos como I Was Made for Lovin’ You, Forever o Lick it Up, se podrá escuchar este domingo día 31 en Es Gremi, con Kiss Experience, grupo que promete un show para todos los públicos y sobre todo mucho rock’n’roll.

MÚSICA: Fecha: domingo 31 de marzo a las 19.30 horas. Lugar: Es Gremi. Precio: 18 euros anticipada; 23 en puerta.

Concierto para corazones rotos

Olga Basanta presenta su nuevo disco, Himnos para corazones rotos y descosidos, tras una gira por Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Argentina y diferentes puntos de la península, donde ha hecho cantar, bailar, reír y llorar a más de 2.000 personas. Madrileña afincada en Mallorca, Basanta es una mujer multiinstrumentista que maneja con maestría la voz, el piano y el violín.

Olga Basanta / DM

MÚSICA: Lugar: Es Gremi. Sala 2. Gremi de Porgadors, 16. Palma. Fecha: jueves 28 de marzo a las 21.30 horas. Precio: 10 euros. En puerta, 12 euros.

Extreme Division Mallorca

Es Gremi se convertirá este viernes en el templo del death metal. El Extreme Division Mallorca Local Edition II llega con cuatro grupos explosivos: Impur, banda con un directo muy potente que actualmente está preparando temas para un nuevo trabajo; Fornaris, de Ciutadella, que acaba de publicar su segundo disco, Tarot; Ferest, grupo recién formado que practica un death metal que hará las delicias del personal; y Fat Crü, banda nacida en 2020 con tendencias hardcore con toques thrash, punk, metalcore e incluso algo de rap.

MÚSICA: Fecha: viernes, a las 21.30. Lugar: Es Gremi. Precio: 10 euros, 12 en puerta.

'La mala dicció', poseídos por el poder

Producción de Indi Gest, Grec 2021 Festival de Barcelona y Teatre Lliure, La mala dicció llega al Teatre Principal de Palma para poner el foco en cómo actuamos poseídos por el poder. Esta obra, con dirección de Xavier Albertí e interpretada por Paula Malia, Carles Pedragosa y Jordi Oriol, quien también firma el texto, completa la Trilogia del Lament, con la que Oriol reinterpreta tres tragedias shakespearianas poniendo la propia palabra en el centro de la acción para poder reflexionar sobre las paradojas que la lengua crea en los seres humanos.

'La mala dicció' se puede ver en el Teatre Principal de Palma / DM

«Conscientes, ahora, vivimos tiempos de remordimientos, y por la noche sentimos malos sonidos que nos arrancan el sueño. Una vez destruida el mundo natural, solo nos queda este mundo abarrotado del lenguaje. Nos ha caído una maldición por haber llevado la mano a la adicción».