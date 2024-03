Marco Mezquida, Maria del Mar Bonet y la Film Symphony Orchestra, tres conciertos que no puedes perderte en Mallorca este finde

Tres conciertos variados, cada uno en su estilo, que no puedes perderte. Diario de Mallorca te recomienda escuchar a Marco Mezquida, acompañado de la Banda de Manacor; conocer el Centre Toni Catany y entregarse a las canciones de Maria del Mar Bonet; y disfrutar de la mejor música de cine con la Film Symphony Orchestra.

Un virtuoso del piano

El pianista menorquín Marco Mezquida, una de las apariciones más brillantes y prometedoras en la escena musical de la península en décadas y un artista destinado a conquistar cualquier escenario imaginable en el mundo, actúa este domingo con la Banda de Manacor.

Un concierto en torno a la música clásica y contemporánea, la popular, el jazz, el free, el pop y el flamenco. Del programa destacan títulos como Fanfare for common man, Maram (Holland Heritage), Porgy and Bess o Rhapsoy in blue, el clásico de George Gershwin.

Marco Mezquida, pianista / Jordi Cotrina

MÚSICA: Fecha: domingo 17 de marzo a las 18.00. Lugar: Auditori de Manacor.

Maria del Mar Bonet, en el Centre Toni Catany

En paralelo a la exposición Registrar, mirar, recórrer. Tomàs Monserrat y les fotografies de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany ha programado diferentes conciertos y actividades. Saba de terrer es el concierto que clausurará este amplio abanico de propuestas organizadas en torno al conocimiento y difusión de la música popular y la fotografía documental, y correrá a cargo de Maria del Mar Bonet, que estará acompañada por Dani Espasa y Borja Penalva.

Cartel del concierto de Maria del Mar Bonet / DM

MÚSICA: Fecha: viernes 15 de marzo a las 19.30 horas. Lugar: Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. Llucmajor. C/del fotògraf Toni Catany, 2. Entradas: en ticketib.com

La mejor música de cine

Hablar de la Film Symphony Orchestra es hablar de cultura y pasión, de espectáculo y entretenimiento, de imaginación y sueño. Ejemplo del esfuerzo por reconciliar la música sinfónica con nuevos públicos a través de un hilo conductor universal como son las creaciones de los grandes compositores del cine, la formación que dirige el laureado Constantino Martínez Orts, integrada por una base humana de 80 músicos profesionales, ofrece este sábado en el Auditorium de Palma dos sesiones dedicadas a Henko, espectáculo que nace de las melodías más emblemáticas de películas como 007: Skyfall, Mulán, Indiana Jones y el templo maldito, La Roca, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Desayuno con diamantes, El Padrino, Pocahontas o Harry Potter y el cáliz de fuego.

La Film Symphony Orchestra ejecutará temas de 'Star Wars' / .

Henko, concepto japonés que se refiere a un «cambio desde dentro y sin retorno», es precisamente un homenaje a la valentía, al cambio interior, una conmovedora experiencia inspirada en las mejores bandas sonoras de todos los tiempos, un emocionante viaje musical sin retorno que ha cautivado a miles de espectadores en una gira nacional que no deja de colgar el cartel de «entradas agotadas».