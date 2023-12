Luis Albert Segura, al frente de su proyecto L.A. desde hace casi 20 años, se reecontrará con su público este sábado, en el Teatre Principal de Palma. Será un concierto para poner la guinda a año en el que se ha reeditado en formato vinilo su primer disco oficial, Heavenly Hell y su siguiente SLNT FLM. El concierto, de dos horas de duración y con una banda completada con músicos de acompañamiento, servirá para repasar todos los clásicos de una banda que decidió tomarse un descanso en 2018, cuando Luis Albert publicó bajo su propio nombre un primer trabajo en solitario y en castellano, Amenaza Tormenta.

En 2021 se editó Evergreen Oak, con el que anunciaba el regreso de L.A. con un disco muy especial que grabó en una casa de la Serra de Tramuntana, durante una especie de exilio naturalista junto a su familia, el cual ha tenido muy buena acogida por parte de público y prensa. «Necesitaba huir. Los últimos brotes de septiembre en Palma me hicieron tomar la decisión. Me voy a la montaña, me dije. Necesitaba salir de la realidad absurda, de la desinformación informativa y la locura genérica», confesó a este diario en tiempos pandémicos.

MÚSICA: Lugar: Teatre Principal de Palma. Sala Gran. Carrer de sa Riera. Fecha: sábado 2 de diciembre, a las 20 horas. Precio: de 8 a 25 euros.

Arranca el Alternatilla

Qué mejor modo que arrancar el Festival Alternatilla con una pareja de ases: Anna Ferrer & Marco Mezquida. El pianista Marco Mezquida (Mahón, 1987) es hoy uno de los artistas con mayor proyección internacional que ha dado Menorca en el mundo, ha llenado auditorios y festivales en ciudades de cuatro continentes, de Tokio a Nueva York, Berlín o París. Anna Ferrer (Maó, 1993), por su parte, descubrió que quería volcar su vida en la música con tan sólo 3 años. Anna busca su inspiración en el legado tradicional pero más que parte del folclore, le gusta definirse como una «fetichista de lo viejo», rescatando y reinterpretando la tradición para incorporarla en sus creaciones.

MÚSICA: Fecha: viernes 1 de diciembre a las 21.00 horas. Lugar: Claustre de Sant Bonaventura. Llucmajor.

Jordi Maranges, de estreno

Premonición remáster, el nuevo single del músico mallorquín Jordi Maranges, sopla como «una ilusión, algo que nunca acaba, un estribillo que desgarra», en un alegato por la diferencia. La presentación oficial del videoclip tendrá lugar en Taca, galería d’art de Palma, este sábado. Veru Iché, quien firma este trabajo, lo estrenó el pasado de diciembre en plataformas. Un brindis desgarrado por los miserables, los homeless, los migrantes, las putas.