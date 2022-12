Mando Diario es una banda de rock escandinava que tiene influencias del pop rock de los 70 y que se creó a principios de los 2000 en la ciudad de Borlänge. En poco tiempo llamaron la atención de la prensa y de la escena musical. Dos años más tarde el éxito internacional llamó a su puerta gracias a la publicación del álbum Hurricane bar. A partir de entonces su popularidad fue ascendiendo de manera imparable, firmando hitos como el Unplugged de la MTV en 2010 o la publicación de su disco más importante hasta la fecha, Infruset, un trabajo en el que musicaron los versos del poeta sueco Gustaf Fröding.

Reyes de festivales como el Coachella

Millones de personas han bailado desde entonces canciones como Dance with somebody o Down in the past y decenas de miles de personas les han visto actuar en directo en festivales como el Rock am Ring, el Coachella o el Reading.

Los suecos son los cabezas de cartel del Contrast Mallorca, un festival que se creó en diciembre de 2020 con el espíritu de acercar al público nombres propios de la música internacional en escenarios poco habituales. Desde entonces, el neoyorkino Jesse Malin ha actuado en el Xesc Forteza (Palma) para un público reducido y Nina Persson (The Cardigans) ha dado un recital inolvidable en el Castell de Bellver. El festival ha ido creciendo y tiene su versión en Ibiza, donde el pasado mes de mayo actuó Sophie Auster en concierto exclusivo en España y Marky Ramone y Clem Burke pincharon juntos por primera vez en la historia.