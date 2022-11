Contrast Mallorca regresa este otoño-invierno con el concierto que Mando Diao ofrecerá el 10 de diciembre en el teatro Xesc Forteza. La banda sueca, que cumple 20 años desde la publicación de su primer álbum, el aclamado Bring ‘em in, visita Palma para ofrecer un espectáculo único.

Su concierto es el plato fuerte de un cartel de lujo que abrirá el 18 de noviembre el grupo de power-pop plagado de estrellas de la música The Split Squad. Por primera vez en Mallorca estarán juntos en un escenario Clem Burke (Blondie), Eddie Munoz (The Plimsouls), Keith Streng (Fleshtones) y Josh Kantor (the baseball Project), que están de gira por España.

El día anterior, el 17 de noviembre, en el Teatre Mar i Terra Clem Burke presentará el documental My View, una cinta donde resumen su carrera musical, desde Blondie hasta su paso por Eurythmics, Ramones… Posteriormente habrá un Q+A con el artista. La entrada será libre hasta completar aforo. Completa el cartel un acústico de Andy Cairns (Therapy?) con el compositor mallorquín Miquel Àngel Aguiló el 26 de noviembre en el Xesc Forteza.