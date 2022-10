The Other Side, aniversario y homenaje a Pink Floyd

Dos horas de rock sinfónico con una buena selección de temas de la banda británica Pink Floyd, la de himnos como Another Brick in the Wall, Hey You, Wish You Were Here o Money, por citar solo algunos de una larguísima lista. Canciones que sonarán este viernes en el Auditorium de Palma, con The Other Side sobre el escenario, celebrando sus diez años de vida, con más de doscientos conciertos tributo a sus espaldas y excelentes críticas.

The Other Side, un viaje a la psicodelia MÚSICA Lugar: En la Sala Magna del Auditorium de Palma. Fecha: viernes 28 de octubre a las 21.00 horas.