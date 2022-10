'Immunitat', con Vicenta Ndongo y Mercè Pons, llega al Teatre Principal de Palma

Seis personas que no se conocen entre sí son convocadas para participar en un muestreo demográfico para la mejora de la gestión de futuras crisis. Las reúnen en una sala sin poder mantener contacto con el exterior. Les han asignado un número y una cajita con dos pulsadores. Uno es verde, y el otro, rojo. Una inteligencia artificial les hará preguntas relacionadas con la gestión política de la pandemia, y ellos tendrán que votar. Deberán mostrar, así, todo lo que creen que piensan y lo que aún no saben que piensan. La rabia y la frustración, acumuladas tras tantos meses de restricciones, tragedias y desgaste, pronto aflorarán para poner a prueba el sencillo sistema democrático que les ha planteado la computadora: votar sí o votar no.

Coproducción del Grec 2022 Festival de Barcelona y La Villarroel, Immunitat está protagonizada por Mercè Pons, Vicenta Ndongo, Borja Espinosa, Òscar Muñoz, Javier Beltrán y Ann Perelló, bajo la dirección de Jordi Casanovas. Ann Perelló se enfrenta a los algoritmos en ‘Immunitat’ TEATRO Lugar: Teatre Principal de Palma. Fecha: viernes 28 de octubre, a las 20.00.