Ann Perelló se enfrenta a los algoritmos en ‘Immunitat’

Ann Perelló interpreta a uno de los seis personajes de Immunitat. La mallorquina y los demás, que no se conocen, tienen que elegir entre el pulsador verde y el rojo para responder a las preguntas de los algoritmos de un muestreo demográfico. Les explican que el objetivo es mejorar la gestión de futuras crisis tras haber superado la pandemia. «La covid es el tema de fondo y una buena excusa para replantearse la democracia tal como la conocemos, con todos sus fallos», detalla la actriz de la obra que el viernes se estrena en el Teatre Principal de Palma y el sábado estará en el Auditori de Manacor. Bajo la dirección del premiado Jordi Casasnovas, los seis deberán mostrar, a través de sus votaciones, «lo que creen que piensan y lo que aún no saben que piensan», dice la sinopsis.

Como añade Perelló, «estamos en manos de algoritmos, ya sea dentro de las redes sociales, en otras aplicaciones móviles o en las plataformas que nos sugieren contenidos». Afirma que «pueden llegar a condicionarnos», aunque no hay que tenerles miedo, ya que «la inteligencia artificial también puede ayudar, tal como plantea la obra», avanza. Lo importante es «ir con cuidado y haciendo un buen uso de lo que te ofrecen, al igual que las redes sociales, que en sí no son buenas ni malas, sino que dependerá de para qué las utilizas y cómo».

En Immunitat, los convocados al muestreo son reunidos en una sala sin poder mantener contacto con el mundo exterior y deben adoptar las decisiones, es decir, apretar el botón verde o el rojo, por unanimidad. «La intención es tratar de lograr unas resoluciones más democráticas. La pandemia provocó una crisis mundial tan brutal que puso de relieve todos los fallos existentes». El reto de la obra que viene a Mallorca este fin de semana es que «los personajes escogidos son muy diferentes, una representación demográfica variada, y es muy interesante ver cómo te sientes identificado con uno u otro o con cosas que dicen diversas personas», en palabras de una de las protagonistas. Sus compañeros de reparto son Borja Espinosa, Mercè Pons, Vicenta Ndongo, Òscar Muñoz y Javier Beltrán; y todos ellos representan a los estereotipos sociales.

Sin embargo, lo que le gusta a Ann Perelló es que «entre todos tienen que ponerse de acuerdo», es decir, «lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Twitter, donde nadie se entiende porque no se escuchan ni respetan otros relatos». En este sentido, la obra «es un intento en la búsqueda de la empatía». La actriz lamenta la «polarización de la sociedad», así como «la forma de pensar en la que si no opinas lo mismo que uno, es que estás en contra de esa persona. Además, parece que hay que saber de todos los temas, no dejamos espacio a la duda ni a la comunicación». Por eso espera que Immunitat sirva para hacer ver que «es más necesario que nunca actuar de otro modo».

Otro aspecto que le preocupa de la situación actual es que «hay tantos estímulos negativos que al final nos estamos anestesiando. Salimos de la pandemia y llega una guerra y ahora la inflación y muchas cosas más. Estamos tan saturados que nos cuesta poner atención y pasar a la acción, pese a que es importante».

A nivel profesional, la actriz mallorquina también disfruta de una etapa muy dulce gracias a NUA (Radiografia d’un trastorn), escrita, dirigida e interpretada por ella tras su experiencia personal. Acaba de ser galardonada como Mejor Espectáculo de Proximidad en los Premis Teatre de Barcelona y ha sido nominada como actriz revelación en los Premis Butaca, que se fallarán en breve. Ahora está de gira por Cataluña y vendrá a Mallorca en diciembre, a una función escolar y, el martes día 6, al Auditori de Manacor.