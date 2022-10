Circaire, el festival de circo de Alcúdia, programa tres días repletos de espectáculos

La séptima edición del Circaire - Festival de Circo de Alcúdia, se celebra este finde, con una programación que cuenta con un total de 18 compañías, no solo de Mallorca, también de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Extremadura. Como invitada este 2022, Irlanda, y como espectáculo recomendado, Que Bèstia!, del payaso Tortell Poltrona, una propuesta escénica homenaje a los personajes que hicieron reír a nuestros abuelos y que también nos han hecho reír a nosotros. La cita es este viernes en el Auditori de Alcúdia (9 euros).

En esta primera jornada también se representarán, con entrada gratuita, White Bottom (17 horas en el Passeig Pere Ventanyol), de la Cia Ramiro Vergaz, un espectáculo de piruetas, proezas y torpezas; Poi, la historia de un hombre rural atrapado desde la infancia por el efecto giroscópico de su peonza (Cia d’es Tro, Pont de la Vila Roja, 18 horas); Camaeleon, primer espectáculo en solitario de Toni Rosselló, dedicado al turismo masivo y sus excesos (Exterior del Auditori, a las 19 horas); y Alone in the Dark, del guitarrista y productor Carlos Pérez ‘Miss Loopita’ (Espai Circaire, 22 horas).

Para el sábado se han programado hasta nueve espectáculos (entre ellos One Man Show, Back to classics y Rock&Circ) y el domingo, trece en total (desde las 10 a las 20.30 horas).