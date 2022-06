Riki López, más mallorquín que un ‘gínjol’

Riki López estrena en el Auditorium de Palma Trebucats, un espectáculo con el que quiere «dar carpetazo» a una depresión por ansiedad y adicciones varias que le diagnosticaron hace dos años y de la que ya está «mucho mejor». A base de monólogos, canciones y dosis de humor, el cantautor y cómico quiere que el público que asista a la Sala Mozart salga mejor que cuando entró. «Vamos a reírnos de nosotros mismos hora y media», anuncia en referencia a un show concebido como «un ejercicio catártico». Con Riki estarán Mar Coll y Pau Escribano. Los tres encarnarán a pacientes sometidos al terapeuta Bernat Company.

«Fa devers dos anys vaig fer figa, no és estrany, anava tot lo dia gat, estava trabucat, me varen diagnosticar depressió per ansietat y d’addiccions un bon grapat», confiesa este ‘cantahumor’ en el vídeo promocional del espectáculo. Riki López interpretará este show «en mallorquí perquè és sa llengua d’aquí», un estreno que vive con una mezcla de sensaciones, entre la ilusión y el nerviosismo: «Llevo 27 años sobre los escenarios, con un personaje tirando más a la madrileña, con un léxico muy español, muy castizo, que a veces tiraba alguna mallorquinada y entraba por la escuadra. Lo que haré lo hago de verdad, sintiéndome como soy, ¡mallorquín!, más mallorquín que un gínjol».