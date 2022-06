Riki López: «El cerebro es como una bici o la economía mundial, si se para trabuca»

Riki López (Palma, 1968) se enfrenta a un «desafío total», el de Trebucats, un espectáculo de monólogos, humor y música con el que se estrenará en mallorquín, tras casi tres décadas de carrera, y con el que quiere «dar carpetazo» a una enfermedad que le diagnosticaron hace dos años: una depresión por ansiedad y adicciones varias.

Trebucats se representará este domingo día 12 (a las 19.30 horas) en la Sala Mozart del Auditorium de Palma, con Riki López en la piel de un paciente, al igual que Mar Coll y Pau Escribano, y con Bernat Company encarnando a un terapeuta. «Fa devers dos anys vaig fer figa, no és estrany, anava tot lo dia gat, estava trabucat, me varen diagnosticar depressió per ansietat y d’addiccions un bon grapat», confiesa este ‘cantahumor’ en el vídeo promocional del espectáculo.

‘Ja estic pieeeen’

«Ahora estoy medicado y mucho mejor, pero lo pasé muy mal, mas aun con la pandemia, con el no poder trabajar, lo que hizo que los demonios me invadieran. El cerebro es como una bicicleta, o la economía mundial, si se para, trabuca». La pandemia ha dejado rastro en todos nosotros, nos ha puesto en el disparadero, bajo el foco», ha afirmado a este diario, para agregar, ya entonando: «Ja estic pieeeen i venc fort como un Miura, amb sa sana intenció de fer-vos riure... com diría en Rafel Nadal, esta es la realitat, ja no estic trabucat».

Trebucats, un ejercicio «catártico» marcado por la honestidad y valentía, se presenta en clave de humor blanco «pero con un trasfondo que lo notará quien quiera notarlo. Vamos a reírnos de nosotros mismos hora y media y todos saldremos mejor que cuando entramos», asegura.

Riki López interpretará este show «en mallorquí perquè és sa llengua d’aquí», un estreno que vive con una mezcla de sensaciones, entre la ilusión y el nerviosismo: «Llevo 27 años sobre los escenarios, con un personaje tirando más a la madrileña, con un léxico muy español, muy castizo, que a veces tiraba alguna mallorquinada y entraba por la escuadra. Lo que haré lo hago de verdad, sintiéndome como soy, ¡mallorquín!, porque soy más mallorquín que un gínjol».

Cuando le propusieron este espectáculo, con el que girará en los próximos meses por la geografía insular, Riki «estaba en el dique seco» y reconoce que un encargo como este le ayudó a levantarse: «Si me llegan a proponer algo relacionado con lo que venía haciendo quizá no me hubiera motivado lo suficiente. Pero el hacer humor en mallorquín, eso me estimuló. Cuando tengo conservaciones con los mallorquines me siento muy cómodo hablando nuestra lengua».