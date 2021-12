El Casta, risas en la Vía de Cintura

El Casta promete risas y diversión con un espectáculo en el que encarnará a La Vía de Cintura, «la carretera más obrera que tenemos, la que reparte el tráfico». Adalid del humor dedicado a «aquellas cosas comunes para la gente», como es el tráfico, El Casta empezó a pensar en La Vía de Cintura circulando por sus carriles, cuando volvía de sus actuaciones en Cala Gamba. «Estando ahí yo solo, a 80 km/h, me dio tiempo para pensar y observar, y en esa relación nocturna casi nos medio enamoramos. Ahí fue cuando pensé que se merecía un espectáculo. Si hicimos en su día un número dedicado al túnel de Sóller, con el que catapultamos a Lorenzo Llamas, por qué no hacer uno sobre la Vía de Cintura», relató a este diario. En este nuevo ejercicio humorístico no faltarán sus personajes más populares, como Klaus Kartoffel.

HUMOR Fecha: hasta el domingo 2 de enero. Lugar: Sala Magna del Auditorium de Palma.