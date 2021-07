Chris de Burgh, una leyenda en Andratx

El cantautor irlandés nacido en Argentina Chris de Burgh, que alcanzó la fama a mediados de los años 80 con su balada The Lady in Red, actúa este viernes en el Golf d'Andratx, en el marco del Legends Vip.

Un festival que continuará en las próximas semanas y que acercará al legendario Zuchero en el mes de septiembre. Entretanto, toca disfrutar con la voz y la sensibilidad de Chris de Burgh, autor de temas tan recordados como A Spaceman Came Travelling o There's A New Star Up in Heaven Tonight, dedicado a Lady Di.