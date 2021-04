Baaldo, el chico de la doble a se estrena en peguera

Baaldo presenta en directo su esperado disco El chico de la doble A, en Peguera, con un show en el que también habrá bailarines, un Dj y colaboraciones, las de Ale Vaez y Warmi. El pop electrónico, la música urbana, el dance y hasta un reggaetón en mallorquín salpican este trabajo del artista audiovisual de Calvià, que interpreta sus canciones con una estética estrafalaria, única y diferente.

Sus influencias van desde Bad Gyal hasta La Pelopony, desde Las Bistecs hasta Lana Del Rey, desde Lady Gaga hasta Troye Sivan, Dua Lipa o Melanie Martínez. En El chico de la doble A, que incluye hasta once cortes, figuran títulos como Vull ballar amb tu, Lloro, Para Papá, Barcelona is My California o Dame energía.

Que la primera letra del abecedario figure en su primer trabajo discográfico no es casualidad. Baaldo reconoce una conexión especial con la «a»: Anahí es la primera artista que escuchó y admiró; enarbola por bandera el amor y la amistad; su abuela ha sido muy importante en su vida, como Azucena, su hermana; y cita el azul como su color preferido.

«Mi música es muy arriesgada porque prevalece la imagen por encima de todo. No considero que tenga un vozarrón, ni soy el mejor bailarín del mundo, ni el mejor músico del mundo, todo lo que hago está relacionado con lo audiovisual. Quiero que eso se refuerce porque hoy en día es muy importante lo visual», asegura.