QUÉ HACER EL SÁBADO EN MALLORCA

Un asunto de máxima y lacerante actualidad, el juicio a 'La Manada', visto por un portentoso observador de la cotidianidad como Jordi Casanovas.TEATROLugar: Teatre PrincipalHora: 20 h.Precio: 8 a 25 €.Cuidada oferta de de tapas y amplia selección de cervezas para acompañar una jornada dedicada a la pleitesía al vinilo mediante una miniferia del equipo de la Fira del Disc con DJs.MÚSICA Y MERCADILLOLugar: Hotel Innside Palma BosqueHorario: 12-20 h.25 cellers de la isla ofrecen sus vinos para llegar hasta más de 200 refererencias, en una elegía báquica mediante la bebida que mejor calorcito genera.GASTRONOMÍALugar: Sa FeixinaHorario: 11-21 h.Un éxito teatral de crítica y público que generó una insufrible adaptación al cine, ahora en el previsible modo franquicia para exprimir rendimiento.TEATROLugar: Trui TeatreHora: 18 y 21:30 h.Precio: 25 a 35 €.Nueva edición esta vez ampliada de un sarao que dinamiza la ciudad y las cinturas merced a los temazos de hip hop hasta soul y funk del Príncipe de la Música, acompañado en esta ocasión por savia brasileña.MÚSICALugar: Hotel BrickHorario: 18-23 h.Completo menú de dub, postpunk, reggae, temazos y lo que se tercie mientras suene soberano.MÚSICALugar: MaracaHorario: 21-5 h.Precio: 5 €.El templo del rock de camiseta negra celebra trece años de su sólida personalidad con nuevas camisetas, bolsas, pegatinas, mucho r'n'r y siempre cerveza.ANIVERSARIO Y MÚSICALugar: Atomic GardenHorario: 20-3 h.

Pulpo Cinema Concert: Miquel Serra

6è Catxarros Fest

Galeria Fran Rreus: 'Panorama'

ArtGallery Pulpo

Mercadillos navideños: tradicionales o apolillados, remodernos o apijados, con o sin swing

Rent me bitch es el resultado de la tercera residencia artística de este año en uno de los espacios teatrales y de creación de mayor solera y fiabilidad.TEATROLugar: Teatre del MarHora: 20 h.Precio: 6 €.Arranque de un ciclo que juntará cine con música en vivo, y que se estrena con la alabada figura de Serra.DOCUMENTAL Y MÚSICALugar: Espai PulpoHora: 19 h.Precio: 6 € c.c.Nueva edición de una convocatoria envidiablemente clásica en la part forana con su oda al guitarrazo furibundo.MÚSICALugar: S'Altrebar (Portocolom)Horario: 18:30-5:30 h., con servicio de cena.Presentación de los once artistas seleccionados en la tercera convocatoria abierta de la galería con enfoque personalmente contemporáneo.ARTELugar: Galeria Fran ReusHora: 20 h., hasta el 12 de marzo.Primera colectiva en un nuevo espacio expositivo que esperemos no sufra la intransigencia de algún vecino que cayó sobre sus hiperrespetuososos conciertos.ARTELugar: Espai PulpoHora: 19 h.

Mercadillos tradicionales: Fàbrica Ramis (Inca), Christmas Market (Alaró), mercadets de Nadal de Santa Eugènia y Alcúdia, y Christmas Market (Portals).

Mercadillos de diseño y artesanía locales: Universo Nucli, Get-Together Open Studio 79, Merci Mallorca Hotel M House, Puig de Sant Pere, Rata Market y Rudolf Can Flow (Sineu).