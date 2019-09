Qué hacer el viernes en Mallorca

Frescura y vibración

Sílvia Pérez Cruz y Marco Mezquida ofrecen este viernes y sábado en el Teatre Principal el primer gran concierto de la temporada. El dúo, que se estrenó hace ahora un año, en el Festival de Perelada, ha ido creciendo desde entonces, alimentándose del camino que ha ido recorriendo, siempre con la experimentación por brújula en una senda sin comienzo concreto ni final estudiado pero con un objetivo marcado: alcanzar la profundidad sin perder la fuerza de la simplicidad.

Estos dos talentos de una misma generación prometen frescura y vibración en su reencuentro con el público mallorquín. La cantante barcelonesa es una habitual de los escenarios de la isla y el pianista menorquín, un músico total, rotundo, que se enriquece en la diversidad, visita Mallorca siempre que su apretada agenda se lo permite, como hizo en la apertura de la pasada edición de Fira B junto a Chicuelo en el Teatre Municipal Xesc Forteza.

Defensores del formato dúo, una formación humilde pero con mucho potencial, afirman, la pareja recuerda que no es tan importante el repertorio como la libertad con la que lo abordan. La improvisación estará presente en el Principal, como también las canciones propias, canciones populares y canciones ajenas. Canciones como excusa para viajar juntos y disfrutar del paisaje, del ahora y del aquí.

La admiración entre ambos es mutua y, en el caso de Pérez Cruz, según ha confesado, se remonta a su época estudiantil, cuando escuchó tocar por primera vez a Mezquida en una reunión de amigos músicos comunes y sintió "la conexión con el músico y con la persona".

MÚSICA

Días: viernes y sábado, a las 20 horas

Lugar: Teatre Principal de Palma

Precio: de 8 a 35 euros

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Joan Aguiló: 'Estiu'

Anhelada exposición individual de obra en formato colgable de un autor de grandes murales urbanos cuya iconografía figurativa siempre basada en los tipos locales, y por tanto universales, ha calado y mucho.

ARTE

Lugar: Rialto Living, hasta dentro de un mes.



Fesjajá: Leo Harlem

Arranque del un año más muy potente Festival del Humor de Palma con una de las pocas figuras televisivas que no se limita al humor blando e inocuo. Tocará hacer cola en la lista de espera para pillar entrada.

MONÓLOGO

Lugar: Trui Teatre

Horario: 21 h.

Precio: entradas agotadas.



Charlotte Massip

Exposición de acuarelas y fotograbados, algunos con incrustaciones de tejidos o plumas, de una artista de maneras tan vidrioso como realista.

ARTE

Lugar: La Viniloteca ( C/ Argentaria, 14. Palma)

Nit de l'art

Con el arte africano como invitado de este año, es la única salida cultural anual en pro del arte de la mayoría de asistentes.

ARTE

Programa en artpalmacontemporani.com



III Street Food Fest Peguera

Evento ideal para clausurar el verano, pues propone comer curiosamente, beber al fresco, música en directo y actividades multigeneracionales.

GASTRONOMÍA

Lugar: Plaça Torà (Peguera)

Horario: 17-1 h.



Converses literàries a Formentor

Una de las más colosales citas del año, ofrece el lujo opíparo de poder escuchar a autores y pensadores gigantescos de todo el planeta.

CONFERENCIAS SOBRE LITERATURA

Lugar:: Hotel Formentor, programa en conversesformentor.com.



Nitanloca! Cierre Local21



Trágico cierre de un local distintivo, atrevido y encantador como pocos. Con Accatone + Raume Live + Marvin Pierce + Not Demure Live + Fran & Caroo + VNG People Market.

MÚSICA

Lugar: Local21

Horario: 18-3 h.



Festa del vers

La excusa del aniversario de Adia Edicions es siempre una celebración de poesía, vino, comida y libros, un exceso benigno tan dionisíaco como intelectual y espiritual.

POESÍA

Lugar: esglèsia vella de Calonge

Horario: 20-3 h.



Oktoberfest

Clásica y siempre bienvenida celebración cervecera a lo germano.

FERIA DE LA CERVEZA

Lugar: Pueblo Español

Horario: vie 19:30-0 h. / sab 12:30-15:30 h. + 19:30-1 h. / dom 12:30-15:30 h. + 19:30-0 h., hasta el domingo 6 de octubre.



La lluna en vers: Ca!

y Arnau Obiols se unen para sublimar las cuestiones que atañen a territorio, las personas mismas y, por supuesto, la parte animal que todos tenemos.

MÚSICA

Lugar: Insitución Alcover (Manacor)

Horario: 20 h.

Precio: 8 €.



Carnie-Fest

Maravilla de americana, folk, country y etc. Con Pat Reedy & The Longtime Goners + Los hermanos Cubero + Tim Vantol + Son & The Holy Ghosts...

MÚSICA

Lugar: Es Baluard

Horario: 18-0 h.



'On rau la realitat?'

Colectiva alrededor de la evolución de la figuración realista en Balears. Obra de Irene De Andrés, Joan Bennassar Cerdà, Cati Cànoves, Diana Coca...

ARTE

Lugar: Es Baluard, hasta el 12 de enero.