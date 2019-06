Qué hacer el viernes en Mallorca

Rock experimental con tintes electrónicos

Músico, productor y escritor, el australiano Hugo Race, fundador de The Wreckery y exintegrante de Nick Cave&The Bad Seeds, vuelve a Palma dieciséis años después de su primer concierto en Mallorca, isla en la que ha actuado en dos ocasiones hasta la fecha, la primera, en 2003, en la sala gótica de la sede de ARCA y la segunda, en 2006, de la mano del desaparecido festival Waiting for Waits.

En su tercer concierto mallorquín, Race se subirá al escenario de los jardines de Son Boter, en la Fundació Miró Mallorca, este viernes. Una actuación organizada por la promotora Rudy Sessions que supone la única en España en estas fechas del aplaudido guitarrista y vocalista.

El australiano, afincado en Berlín y con proyectos musicales en diversos continentes, fue miembro de la formación original de Nick Cave & The Bad Seeds, participando como guitarra y cantante en los discos From Her To Eternity (1984), Kicking Agains The Pricks (1986) y Tender Prey (1988). Asimismo fue coautor de la canción que daba título al disco de debut de esta legendaria banda.

Paralelamente, Hugo Race formó parte de The Wreckery junto a Edward Clayton-Jones: banda mítica de blues-rock de Melbourne que firmó los discos Here At Pains Insistance (1987) y Laying Down Low (1988).

A finales de la década de los 80s participó como actor en dos películas: un rol menor en Dogs in Space (de Richard Lowenstein) y el papel principal como 'Mack The Knife' en el film In Too Deep (John Tatoulis).

Sus proyectos en solitario han dado lugar a una fructífera y respetable carrera dentro del circuito alternativo de rock experimental con tintes electrónicos, bajo diversos nombres artísticos: Hugo Race & The True Spirit, y más recientemente como Hugo Race & The Fatalists.

En verano de 2006, y a raíz de compartir cartel en el festival mallorquín Waiting for Waits, Hugo Race entabló una fuerte amistad con Chris Eckman (ex de la banda The Walkabouts), hasta el punto de iniciar un proyecto musical llamado Dirtmusic con el que ya han grabado 7 discos hasta la fecha.

El cantante y guitarrista nacido en Melbourne (1963), un confeso admirador de la obra mironiana, actuará en solitario, ofreciendo un breve set acústico seguido de un set principal semieléctrico (con la ayuda de samplers). La velada será amenizada por los djs Rudy Sessions: colectivo formado por dieciséis entusiastas socios que de manera altruísta (autogestión sin subvenciones) y bajo el lema "filosofía fan" ya han traído a Mallorca artistas de la talla de Graham Parker, The Hi Risers, Mick Harvey & The Bad Seeds...

MÚSICA

Lugar: Fundació Miró Mallorca

Fecha: este viernes, desde las 21 horas

Las entradas están a la venta en la tienda Mais Vinilo (precio especial 8€), y por internet a través de Entradium (10€). El precio en taquilla será de 12€



Día Europeo de la Música

Ni Palma, ni Inca, ni Manacor. El plato fuerte del Día Europeo de la Música, una iniciativa que nació en Francia en 1982 y que fue bautizada como Fiesta de la Música, se sirve en Pollença. Desde hace dos años, esta localidad cuya historia está ligada al arte ha apostado por un oficio, el de músico, que sino está castigado en España sí puede decirse que está en una situación de desigualdad frente a otros gremios. La programación para hoy en tierras pollencines incluye una veintena de conciertos, de todos los estilos, con Daniel Higiénico y su Blues Experience como principal reclamo.

Los conciertos en Pollença se desarrollarán entre las 18.30 y las 00.30 horas, en distintos espacios, como los Jardins de Joan March, el carrer de Jesús, el carrer Antoni Maura, la plaça Almoina, la plaça Vella o el Carrer Major. Vamos, que todo el pueblo quedará inundado de melodías y riffs. En el escenario de la plaça Major actuarán los cabezas de cartel: Sofia Viola (21.30, imagen central), Manteca Latin Project (22.30) y Daniel Higiénico (00.00 horas; fotografía superior, a la izquierda).

En Palma, Inca y Manacor la fiesta debía correr a cargo del Consell, pero ya se sabe, en tiempos de elecciones... Vamos, que los políticos se han ido con la música a otra parte y este año mandará el silencio. Pese a su desinterés, habrá conciertos. En el Castell de Bellver cantará el Cor dels Ensenyaments Elementals del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (19.00 horas) y en Es Gremi, en el Cafè Club, hará lo propio el multiinstrumentista Julián Maeso (imagen superior, a la derecha).

CONCIERTOS

Fecha: hoy, desde las 18.30 a las 00.30.

Lugar: diferentes espacios de Pollença.

Precio: gratuito.



Teatro dentro del teatro

La compañía Voramar pone en escena La Xirgu: Visca el teatre. Una obra coral que propone una historia de teatro dentro del teatro, y en la que anida un mensaje reivindicativo a favor de la libertad de expresión. El montaje, con una duración de 60 minutos y en lengua catalana, mezcla hechos reales, como el dificultoso estreno de Mariana Pineda, de Lorca, por parte de la compañía de Margarita Xirgu, o la aparición de Valle-Inclán.

TEATRO

Fecha: hoy viernes, a las 20.00.

Lugar: Sala Gran. Teatre Principal.

Precio: 5 €.



Malditas y diversas

Fiesta, en femenino y por la diversidad, en la Factoria de So de Santa Maria. De la mano de los responsables del ciclo Malditos Cantautores se anuncia la actuación de La Otra & Pablo Levin, con la cantante y compositora Ana Martí como invitada. Un estreno por todo lo alto, porque con este concierto se inaugura el ciclo Malditas y Diversas. "Somos reivindicativas y pretendemos acoger y visibilizar las diversidades dentro del mundo del cantautoreo", señalan desde su página en Facebook.

Para quienes se queden con ganas de más, tras la actuación de La Otra & Pablo Levin habrá sesiones DJ's, a cargo de las integrantes del colectivo Radigal: Rastafairy, Teknoklik23, Sofionsky, Hink y Guardian Maimoüna. A bailar.

MÚSICA

Fecha: viernes 21 de junio, a las 21.00 horas.

Lugar: Factoria de So. Santa Maria.

Precio: anticipada 10 euros; en taquilla, 12.