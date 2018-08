"It´s Audi Time es una campaña de descuentos histórica, la más agresiva vista en Mallorca"

- C. Moyà: Audi ha decidido este verano, y solo hasta el 29 de agosto, realizar una campaña que, sin duda, es la campaña de descuentos más agresiva de nuestra historia. La campaña afecta a todos los vehículos en stock, coches que ya están producidos y son de entrega inmediata. Mogal Motor fue el primer concesionario oficial Audi en Mallorca y desde que abrimos no recordamos nada tan potente.

- ¿A qué modelos afectan estos descuentos?

- C.M.: A todos. Por ejemplo, en la red hay más de 200 Q3, listos para ser vendidos, con un descuento que puede llegar hasta el 30%. El cliente tiene prácticamente garantizado que va a encontrar el coche que busca, porque si no lo tenemos nosotros, seguro que está en nuestra red y se lo podemos traer en unos días.



- Me sorprende que el stock sea tan amplio.

- M. Sansó: Lo es, pero no hay que confiarse ya que se va reduciendo a medida que pasan los días. Cada día cerramos operaciones y si el cliente quiere elegir el modelo que más se ajuste a sus necesidades, es importante que nos visite lo antes posible.

- ¿Y si hablamos de precios?

- C.M.: Un A1 suele tener un precio habitual de unos 18.000 euros, ahora lo tenemos por menos de 16.000 euros. También hay modelos A3 por unos 23.000, y así toda la gama.

- ¿En qué modelos se ha centra la campaña?

- G. Galmés: Principalmente en los A1, A3 y Q3. La campaña se centra en ellos porque son los de mayor venta al mercado, pero los descuentos afectan a toda la gama. Cuanto más vale el coche, mayores son las ofertas. Ahora hay chollos en Audi que el cliente debería aprovechar, como un A5 que tenía un precio de 60.000 euros y ahora vale 45.000.



- ¿Qué nos podéis contar sobre el renting? ¿También hay descuentos?

- C.M. Es un modelo que cada vez tiene más adeptos. No sólo por empresas, si no también por particulares. Y sí, It´s Audi Time también afecta a este formato. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el A1 por una mensualidad de 160 euros o un Q3 por 220 euros. Se trata de un alquiler en el periodo que se escoja y con él se incluyen todos los servicios asociados. El cliente no tiene que preocuparse ni del seguro a todo riesgo, ni del mantenimientos ni nada. Puede disfrutar de su Audi y luego devolverlo. Después, se puede renovar el coche, es decir, puedes ir cambiando a los nuevos modelos y tecnología con una frecuencia mayor.

- En Mogal Motor siempre habéis tenido una oferta amplia de vehículos de ocasión y K.0, ¿Seguís confiando en este sector?

- C.M.: Totalmente. Actualmente tenemos una flota de aproximadamente 25 vehículos Audi (11 A3, 6 A1, 3 Q3€). Coches prácticamente nuevos (algunos de ellos matriculados hace pocos meses). Sin duda es una oportunidad inigualable de hacerse con un Audi a un precio reducido. También animamos a todos los clientes que nos visiten para descubrir las ofertas que tenemos en este sector.