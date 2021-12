La compra de productes fets a Mallorca és una manera de promoure la diversificació econòmica i el futur laboral dels joves. Amb aquesta premisa, el Consell de Mallorca i la PIMEM engeguen aquest Nadal la campanya Producte local és futur.

Tant la institució mallorquina com la patronal volen transmetre a través d’una sèrie de productes i, uns nins i nines com a models, la necessitat de pensar que el consum local pot donar molta força a la indústria mallorquina. Se trata segons PIMEM “de prendre consciència que si la indústria té força, se mantenen llocs de feina i, de cara a un futur, diversificam i donam oportunitats als joves que puguin treballar en altres sectors que no siguin només el turisme”.

PIMEM aposta per la diversificació econòmica de Mallorca

La campanya consta de 9 fotografies on es representa el sector agroalimentari, moda ceremista i industrial. D’aquesta manera es vol mostrar tot un ventall de possibilitats per a gaudir dels productes locals. Aquesta iniciativa, desenvolupada pel departament de Màrqueting i Comunicació de la PIMEM i l’agència de Manacor Disstint vol connectar el producte local i el futur representat per uns nins i nines contents de poder compartir aquests elements i gaudir-ne en aquest cas, a través del joc. Aquesta campanya cerca donar suport a la producció local no com un fet de solidaritat sinó de convicció i fermesa que és el millor i el més necessari per seguir diversificant l’economia illenca.

A més a més, contribueix al desenvolupament sostenible de la nostra illa, amb la creació de llocs de feina dignes i oportunitats per a tothom, i implica una producció i un consum amb menys impacte mediambiental. Aquests són objectius que hi són inclosos a l’Agenda 2030 per a la sostenibilitat de les illes.