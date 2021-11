Bunyola celebra una nova edició de la Fira de Muntanya, Quins són els trets diferencials d’aquesta cita?

Per una banda significa recuperar una tradició d’anys de Fira a Bunyola en aquesta època. En aquesta legislatura vàrem apostar per una Fira de caràcter temàtic referida a la muntanya. Bunyola és un poble de muntanya i pot presumir del bosc comunal més gran de Mallorca, motiu suficient per anar en aquesta línia.

Quines novetats hi haurà enguany?

Una de les novetats és el programa d’activitats que abastarà una setmana, des de dissabte dia 20 fins diumenge dia 28, dia en què hi haurà les paradetes al passeig i a la plaça amb una àmplia mostra de gastronomia, artesania i art, tot vinculat a la Serra, prioritzant el producte i el comerç local. En aquest programa d’activitats es pretén mostrar Bunyola a través de diferents itineraris guiats: un denominat Passes de dona, un altre consistent en una excursió micològica a sa Comuna, i una teatralització de llegendes de Bunyola. No hi faltaran altres actes ja tradicionals com les focateres de santa Catalina, la nit de dia 24, amb un cercavila i la batucada.

En quin punt es troben les obres de Can Gual?

Aquest és sens dubte el projecte de més envergadura al qual s’ha enfrontat el nostre equip de govern. Era un compromís electoral i no s’han escatimat esforços davant les administracions supramunicipals per aconseguir el vist-i-plau a la recuperació d’un edifici que estava totalment aturat des de l’any 2008. Una vegada les gestions administratives han resultat exitoses podem dir que ja s’han licitat les obres de la primera fase, valorades en prop de 900.000 euros i que permetran al ciutadà bunyolí accedir a unes noves infraestructures en matèria sanitària o de serveis socials, a més de comptar amb un nou espai de lleure que serà la terrassa de l’edifici i més de vuitanta noves places d’aparcament. La previsió és que aquestes obres de condicionament estiguin llestes el darrer trimestre de l’any que ve.

Com serà la infraestructura, una vegada finalitzada?

Can Gual, una vegada enllestida tota l’obra oferirà les infraestructures que mai ha tengut el nostre municipi. A part del que ja he esmentat, s’hi traslladaran dependències municipals amb la idea de donar el millor servei possible al ciutadà i s’habilitaran espais muntifuncionals que puntualment podran ésser utilitzats per les associacions del municipi. Un dels objectius en els quals també treballam és que can Gual pugui acollir un centre de recerca sobre la Serra de Tramuntana i més concretament de sa Comuna de Bunyola.

Quines altres actuacions o projectes destacaríeu de cara a 2022?

La complexitat d’un municipi com Bunyola obliga l’ajuntament a mantenir un programa d’objectius plural. S’han d’atendre totes les necessitats possibles als diferents nuclis de població. Més enllà d’això mantenim viu el projecte d’escola nova a Bunyola, el programa de manteniment de sa Comuna i la renovació d’infraestructures al nucli antic, conduccions d’aigues pluvials o brutes, amb la idea de crear un municipi més orientat a la sostenibilitat i l’aprofitament natural dels recursos.