El Torneo Diario de Mallorca llega a su 30 edición. ¿Va a ser ésta una cita especial?

Cabe decir que es una competición con gran arraigo entre nuestros golfistas; de hecho, así lo avalan los 30 años en que, de manera ininterrumpida, se viene celebrando. El Torneo Diario de Mallorca es, por tanto, uno de los más esperados a lo largo del año en el calendario golfístico. Cuenta siempre con un alto nivel de participación; por ese mismo motivo se disputa a doble turno, y también en términos cualitativos el nivel es muy elevado.

¿Cómo ha afectado este año largo de pandemia al golf balear?

En un primer momento, también el golf se vio paralizado a lo largo de los meses de confinamiento. Sin embargo, el hecho de disputarse al aire libre facilitó para nuestro deporte y sus practicantes el mantenimiento de la distancia de seguridad. Lejos de disminuir, el número de licencias federativas ha aumentado en los últimos meses: a día de hoy estamos por encima de las 7.700, siendo una de las federaciones con más licencias tiene a nivel deportivo en Baleares. La actividad deportiva ha recuperado la normalidad y hemos encontrado un gran apoyo por parte de los clubes y una gran respuesta por los federados que han llenado la gran mayoría de torneos.

¿En qué momento se encuentra el turismo de golf?

Sabemos todos que el turismo es el motor económico de nuestra comunidad, el pilar en el que se sustentan muchos otros sectores de nuestra economía. Y, por motivos obvios, el sector turístico ha vivido y vive momentos muy complejos. El golf no es ajeno a esta realidad general del turismo en el mundo y en Baleares. Muchos de nuestros magníficos campos están enfocados en buena medida al turismo, con la modalidad pay and play En este sentido, como no puede ser de otra forma, la situación ha sido complicada para todos ellos. Podemos afirmar que las expectativas para este último cuatrimestre de 2021 son mejores que en los meses precedentes; las reservas de los distintos campos así lo permiten afirmar. La vacuna en este caso es un elemente clave, qué duda cabe. Por un lado, las restricciones a la hora de viajar se van rebajando en los países emisores y, por otro, también los propios practicantes del golf obtienen una sensación de mayor seguridad. Aprovecho para significar la importancia del golf en cuanto a la siempre reivindicada desestacionalización turística. Así lo destaca el estudio Red de campos de golf de Mallorca. Estudio de impacto económico, elaborado en 2019 por la Fundación Impulsa. El informe concluye que los campos de la isla generan un impacto económico de 166,94 millones de euros y que se erigen en un multiplicador económico con potencial para contribuir a la transformación productiva de Baleares. Por cada euro facturado, los campos provocan un aumento de la producción de bienes y servicios de 2,08 en Balears.

Uno de los objetivos que se ha marcado es dar a conocer este deporte y sumar adeptos.

En ese gran objetivo de acercar el golf al conjunto de la sociedad trabajamos con dos ejes. Por un lado, el programa Golf en Colegios. que pretende establecer el golf como materia reglada dentro de la asignatura de Educación Física. Estamos muy satisfechos por la acogida del programa. Por otro lado, el segundo pilar para incentivar la práctica golfística en Baleares es la campaña #silopruebastequedas. La pusimos en marcha en marzo de este año, y lo cierto es que los resultados son espectaculares, hasta el punto de que podemos decir que unos 450 jugadores han conocido el golf gracias a la misma. La gran mayoría repiten la experiencia porque se dan cuenta de que se lo pasan muy bien, de que tienen margen para superarse y de que están al aire libre.

¿Qué objetivos se han marcado de cara al próximo año?

Seguiremos trabajando para que todo el mundo pueda percibir y comprobar las bondades de nuestro deporte. En este sentido, un objetivo muy claro es el de trabajar con Govern balear y Consell de Mallorca para que podamos disfrutar de un campo de prácticas público. Desde el punto de vista competitivo seguir contando con eventos internacionales de golf tanto del European Tour como del Challenge Tour y dando valor al hecho de estar federado a través de nuestros numerosos patrocinadores.

El golf balear cuenta con jugadores destacados. ¿En qué medida es esto un reflejo de la buena salud del golf en nuestra comunidad?

Contamos con dos jugadoras profesionales, Nuria Iturrios y Luna Sobrón, que son un referente, porque lo que ellas están consiguiendo no es nada fácil, solo los elegidos lo consiguen. Sin duda, son un espejo en el que mirarse los jóvenes que empiezan en la práctica golfística. Con determinación, esfuerzo y talento, los sueños pueden hacerse realidad. También tenemos a varias jugadoras amateurs en EEUU cursando estudios universitarios y compitiendo

¿Por qué y a quién le aconsejaría practicar golf?

El golf es un deporte recomendable para todo el mundo, con independencia de su edad, sexo y condición física. Como todos, requiere de práctica, pero una vez que lo vayamos conociendo nos permitirá darnos cuenta del sinfín de beneficios que nos reporta desde muchos puntos de vista: salud (física y psíquica), valores, relaciones sociales, contacto con la naturaleza y, sobre todo, evasión y disfrute con su práctica.