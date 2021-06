1. Mercadillos

Los mercados artesanos y artísticos comienzan a partir de primeros de mayo hasta mediados de octubre. En estos mercados se comercializan productos diseñados y elaborados en talleres de la isla. La Mola, Sant Ferran, la Savina o es Pujols son algunas de las localizaciones de estos puntos de interés donde encontrar desde alpargatas y joyería a productos de cuero, pintura y obras realizadas por artistas residentes en la isla.

2. Playas

La isla cuenta con una peculiar forma recortada que hace que tenga una gran extensión de costa compuesta de numerosas playas y calas, además de curiosos rincones costeros. En todas ellas predominan las aguas transparentes y los fondos arenosos que hacen que una jornada playera se convierta en un deseo de todo mortal que ansía conocer el paraíso.

3. Rutas verdes

Debido a su extensión y su orografía, Formentera se convierte en la isla perfecta para descubrirla a pie o en bicicleta. Más de 30 rutas verdes, todas ellas bien señalizadas, darán la oportunidad al visitante de conocer la isla de norte a sur y descubrir los rincones más especiales y secretos que aún existen en la isla. Dada la buena climatología, se puede gozar de estos senderos durante la mayor parte del año.

4. Música al aire libre

A partir del mes de junio empieza en las plazas de los pueblos de Formentera un ciclo de música en vivo. Los jueves se puede escuchar world music en directo en es Pujols, los viernes rock en Sant Ferran y los sábados, jazz en la plaza de Sant Francesc. Otro punto de encuentro para escuchar música en directo son los mercados artesanales. Una propuesta que animará cualquier velada al aire libre.

5. Faros

El faro de la Mola y el de es Cap de Barbaria son dos visitas imprescindibles si se pisa Formentera. El de es Cap de Barbaria, ubicado en el extremo sudoeste, es el elemento protagonista de la fotografía de Julio Medem en la película ‘Lucía y el sexo’. El faro de la Mola es uno de los lugares más espectaculares de la isla, al situarse al borde de un acantilado a 120 metros sobre el nivel del mar.

6. Gastronomía

La cocina típica de Formentera está muy ligada al modo de vida tradicional, marcado fuertemente por el vínculo con el mar y la agricultura de secano. Producto fresco y de kilómetro 0 son la base de unas recetas que evocan a la cocina de los ancestros. Desde hace unos años, la isla pitiusa cuenta con reconocidos chefs que ofrecen productos típicos de Formentera para elaborar sus recetas más innovadoras.

7. Submarinismo

Si lo que es perceptible para la vista dejará al visitante sin palabras, no será menos lo que no se ve. El fondo marino es un auténtico tesoro y bucear en él, un privilegio. Las praderas de posidonia y la fauna que habita en ellas ha hecho que Formentera se convierta en uno de los lugares aclamados no solo por los amantes del buceo, sino también para los que practican la fotografía subacuática.

8. Chiringuitos

La costa de Formentera acoge aún los chiringuitos más tradicionales de todo el Mediterráneo. Aunque también existe una oferta de beach clubs más modernos, que siguen las últimas modas, en Formentera se pueden encontrar las típicas barracas de madera en las que poder comer o beber con los pies enclavados en la arena. Un privilegio que hay que aprovechar.

9. Ses Illetes

Declarada en más de una ocasión como una de las playas más bellas del mundo, la playa de Ses Illetes es probablemente el paisaje más representativo de la espectacular costa de Formentera. Se encuentra dentro del Parque Natural de ses Salines, por lo que su acceso está delimitado en función del aforo. Lo más destacable de esta playa son sus aguas tranquilas, poco profundas y de colores turquesas.

10. Cultura

Formentera cuenta con hasta tres salas de exposiciones en las que los artistas locales exponen sus obras a lo largo de todo el año. Se trata de la sala de exposiciones del Ajuntament Vell, en la plaza de la Constitución de Sant Francesc, del Centro Antoni Tur ‘Gabrielet’ y del faro de la Mola, que acoge un espacio cultural del patrimonio marítimo.