Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. MARIA JOSÉ COSANO HERNANDEZ
2. MERCÈ MUNTANER MAS
3. MANUEL GÓMEZ JAUME
4. DAMIÁN MARTI MOYA
5. MARTA TORAN MATEOS
6. MANUEL GOMEZ LIDON
7. JOSE ANTONIO NOVO QUETGLAS
8. JUAN CRESPI CABANELLAS
9. FRANCISCA BENNASAR LLABRES
10. MARIA MAGDALENA GELABERT RAMIS
11. BARTOMEU MORRO OLIVER
Suplentes
1. BENITO VERA OBRADOR
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JOAN CARLES VERD CIRER
2. JERÒNIA CAMPANER FIOL
3. MIGUEL FIOL JULIÀ
4. PEDRO LLABRÉS FONTIRROIG
5. MARGARITA ROBLES GINÉS
6. MARGALIDA FERRER ALOY
7. BARTOMEU FLORIT VERD
8. MARÍA DEL ROSARIO ROCA GARCÍA
9. AGNÈS ARROM OLIVER
10. TOMEU ARROM MATEU
11. MARÍA DEL CARMEN MORALES SÁNCHEZ
Suplentes
1. ANTÒNIA MARIA CIRER FLORIT
2. ANDREU HERNÁNDEZ MOREY
3. JOSEP MIQUEL PONS BOYERAS
4. JUANA VICTORIA FIOL RAMIS
5. JORDI LLABRÉS SANS
6. MAGDALENA PERELLÓ GARCIA
7. MARÍA CRISTINA TERRASSA KINGMA
8. FRANCISCA GARCIAS CAMPANER
9. JOAN ROIG CIRER
10. RAFAEL FLORIT ALOY
VOLEM SENCELLES (VOLEM SENCELLES)
1. Joan Rigo Feijóo (Independiente)
2. Carme Reynés Llabrés (Independiente)
3. Laura Pérez Gonzalo (Independiente)
4. Javier Barbero Real (Independiente)
5. Raquel López Ponce (Independiente)
6. Toni Micol Argudo (Independiente)
7. Agustín Aguirrebengoa Esnaola (Independiente)
8. Romina Pagnotta Confessore (Independiente)
9. Steffen Gebawer (Independiente)
10. Andrea Salomé (La Mona) Abarca Carimán (Independiente)
11. Àngel Inarejos Ruíz (Independiente)
Suplentes
1. Nura Micol López (Independiente)
2. Xesca Mora Jaume (Independiente)
3. Juan Miguel Sastre Simón (Independiente)
4. Oscar Martínez Moreno (Independiente)
Partido Popular
1. ANTONI FERRAGUT MAYRATA
2. JOANA ISABEL OLIVER RAMIS (Independiente)
3. ANTÒNIA VALLÉS RAMIS
4. TONI SASTRE TROBAT
5. JAUME ALORDA ALOMAR
6. ÁNGELA ALORDA RAMIS
7. RAFAEL RAMIS ALOMAR
8. MARC VENTEO TORRENS
9. MARGALIDA LLABRÉS CIRER
10. SANTIAGO MAYRATA POU
11. ADELA HERNÁNDEZ MOREY
Suplentes
1. ANTONIO RAMIS CORRÓ
2. ROSA ELENA FERNÁNDEZ ZAPATA
3. BERNARDINO COLMILLO SERRA
4. MARÍA ISABEL LOZANO MANCHADO
5. ROSA MARÍA GARCÍA VICENTE
6. ANTONIO PERELLÓ OLIVER
7. JAIME PERELLÓ BENNÁSAR
8. ANA BELÉN SUREDA GOMILA
9. ROSA MARÍA RAMIS ALOMAR
VOX
1. BERNARDO FUSTER MARTORELL
2. ANTONIO MIRO SEGUI
3. ANA ISABEL BUSQUETS PASCUAL
4. SANDY SANEGRE NORMAND
5. RAUL DEL BARCO ASENSIO
6. ALBERTO CLAR RUIBAL
7. ENRIC FUSTER PARRA
8. JUANA MARIA GARI GARI
9. EMILIA MORAGUES FERRIS
10. DOMINGO LOPEZ PALACIOS
11. ISABEL MARTI BUSQUETS
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER SANEGRE SEGURA
2. JUAN JIMENEZ SEGUI
3. JOAN FERRER CANTARELLAS
MÉS UNIDES PER SENCELLES (MÉS-EU)
1. JOAN MIQUEL CHACÓN NICOLAU (MÉS PER MALLORCA)
2. FRANCINA ROIG PONS (MÉS PER MALLORCA)
3. MARIA DEL MAR GOMILA GUERRERO (MÉS PER MALLORCA)
4. ANTONI RAMIS FERRER (MÉS PER MALLORCA)
5. JANE-FRANCES SUTCLIFFE (MÉS PER MALLORCA)
6. FRANCISCA VANRELL AMENGUAL (EUIB)
7. MARIA AURORA MATEU POL (MÉS PER MALLORCA)
8. ASSUMPCIÓ ROTGER SUÁREZ (MÉS PER MALLORCA)
9. ALBERTO AGUILERA HERMIDA (EUIB)
10. GUILLEM VERD LLABRÉS (MÉS PER MALLORCA)
11. JAUME AGUILERA VANRELL (EUIB)
Suplentes
1. NÚRIA ROSARIO PATIÑO ANCHUNDIA (EUIB)
2. LLORENÇ JAUME COLOM (MÉS PER MALLORCA)
3. PEP AGUILAR AGUILÓ (EUIB)
4. MARIA DE LES NEUS AGUILERA CALAFAT (EUIB)
5. JOAN COLOM RAMIS (MÉS PER MALLORCA)