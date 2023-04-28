VOX

1. MOISES HERNANDEZ MENDEZ

2. DANIEL SERRA MATEU

3. SONIA CARDOS PONCE

4. LIDIA RODRIGUEZ GIL

5. GABRIEL PASTOR BOVER

6. JUAN PABLO FERNANDEZ PIGEM

7. ALINA INMACULADA SERRA MATEU

8. MARIA DEL PILAR MAS SANJUAN

9. FRANCISCO DE PAULA BONNIN TARONJI

10. JOSE FUENTES LECHUGA

11. JOSE VERDU TORRES

12. MARIA PAZ PEREZ BARCELO

13. ALICIA MESILLA PACHECO

Suplentes

1. JOSE DONALD FUENTES MCKINTOSH

PARTIDO POPULAR (PP)

1. ANDRÉS JAUME CASTANYER

2. RAFAEL MESQUIDA OLIVER

3. MÒNICA VAQUER MARÍN

4. MATIES FRAU COLL

5. JUANA MARÍA COLOM COLL

6. LORENA GALINDO SESMA

7. FERNANDO MARÍA FIOL FLUIXÁ

8. MARÍA ESPERANZA RUSSIÑOL CRESPÍ

9. GABRIEL BARRAGÁN ARBONA

10. FRANCISCO MIGUEL GARAU HERNÁNDEZ

11. MARÍA MAGDALENA MARTÍ CAPÓ

12. MARIA DEL CAMÍ COLOM COLL

13. ANDRÉS MORCILLO SÁNCHEZ

Suplentes

1. PEDRO GARCÍA PÉREZ

2. MARÍA ANTONIA ISERN MORRO

3. BARTOLOMÉ GAMUNDÍ ROSSELLÓ

4. FRANCISCA DE LOS REYES PÉREZ GARCÍA

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. JOAN HORRACH COLOM

2. MARIA MAGDALENA PIZÀ VIDAL

3. BERNARDO PAYERAS BOVER

4. CATALINA NOGUERA RIGO

5. MIGUEL CIRER GARAU

6. RAFAEL CAÑELLAS AMER

7. SOLEDAD PEDRAZA ROLDÁN

8. ELISA PEDRAZA TORDILLO

9. CHECHE PÉREZ DE HITA PÉREZ DE HITA

10. PEDRO CAÑELLAS AMER

11. SEBASTIÁN HORRACH MONTANER

12. MARIA BLANCA SÁNCHEZ-HEREDERO BARRIOS

13. JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. JOAN FAR HERNANDEZ

2. MARC VICH CLADERA

3. ANA MARIA MUELA MOREY

4. ANA MARIA SALOM SOLER

5. BELEN BORRAS HERNANDEZ

6. JUAN JOSE SANCHEZ VILLALBA

7. MARGALIDA ROSSELLO AMENGUAL

8. AHMED AKKARI EL MOUIMI

9. TAMARA BORRAS HERNANDEZ

10. EDUARDO BUTE SANCHEZ HOYOS

11. SEBASTIAN PASTOR PIZA

12. AINA FAR HERNANDEZ

13. MIGUEL PIZA FERRER

Suplentes

1. FRANCISCO PEREZ ROSA

ALTERNATIVA PER SANTA MARÍA (APSM)

1. JUAN LUIS RODRIGUEZ RECIO

2. JOSÉ CAMILO ROMERO ALONSO (Independiente)

3. CONCEPCIÓN AMAT MEDINA (Independiente)

4. ROSA MARÍA RUIZ DE GOPEGUI VALERO (Independiente)

5. PEDRO ANTONIO LÓPEZ LLAMAS

6. NEUS RODRÍGUEZ AMAT (Independiente)

7. MARÍA FRANCISCA MESQUIDA SASTRE (Independiente)

8. JOSE ROMERO MAQUEDA (Independiente)

9. ISABEL MEDINA CALLEJÓN (Independiente)

10. SEBASTIÁN LÓPEZ ALCÁZAR (Independiente)

11. HELENA ROMERO ALONSO (Independiente)

12. MARIA TERESA HERNANDEZ CAPO

13. JOSEP MIQUEL JUANEDA CAMPINS

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. NICOLAU CANYELLES PARETS

2. MARIA ANTÒNIA CAIMARI CHAMORRO

3. ROSA CANYELLES DOLÇ

4. MIQUEL NIELL CRESPÍ

5. MAGDALENA CRESPÍ SIMÓN

6. GABRIEL AMENGUAL BORRÀS

7. JOAN JOSEP BESTARD CAPÓ

8. MARGALIDA BONET MARTORELL

9. JAUME SALOM PARETS

10. FRIDA PORTAS ROLDÁN

11. CATALINA VICTÒRIA PONS ROSSELLÓ

12. SEBASTIÀ ORDINAS CAPÓ

13. MARIA NEUS LLABRÉS COLOM

Suplentes

1. JUAN LLUÍS MEROÑO JUAN

2. PAULA LABORDA MUNAR

3. MIQUEL MORRO VILLALONGA

4. AUBA MARIA ORDÓÑEZ PARETS

5. PEP LLUÍS ANDREU GARAU

6. AINA MARIA RAMIS NÚÑEZ

7. FRANCISCO JOAQUÍN VALLE VÁZQUEZ

8. MARCOS GORRETO LÓPEZ

9. ISIDRO MATEU SABATER

10. ANA MARÍA RODRÍGUEZ GÁZQUEZ  