VOX
1. MOISES HERNANDEZ MENDEZ
2. DANIEL SERRA MATEU
3. SONIA CARDOS PONCE
4. LIDIA RODRIGUEZ GIL
5. GABRIEL PASTOR BOVER
6. JUAN PABLO FERNANDEZ PIGEM
7. ALINA INMACULADA SERRA MATEU
8. MARIA DEL PILAR MAS SANJUAN
9. FRANCISCO DE PAULA BONNIN TARONJI
10. JOSE FUENTES LECHUGA
11. JOSE VERDU TORRES
12. MARIA PAZ PEREZ BARCELO
13. ALICIA MESILLA PACHECO
Suplentes
1. JOSE DONALD FUENTES MCKINTOSH
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANDRÉS JAUME CASTANYER
2. RAFAEL MESQUIDA OLIVER
3. MÒNICA VAQUER MARÍN
4. MATIES FRAU COLL
5. JUANA MARÍA COLOM COLL
6. LORENA GALINDO SESMA
7. FERNANDO MARÍA FIOL FLUIXÁ
8. MARÍA ESPERANZA RUSSIÑOL CRESPÍ
9. GABRIEL BARRAGÁN ARBONA
10. FRANCISCO MIGUEL GARAU HERNÁNDEZ
11. MARÍA MAGDALENA MARTÍ CAPÓ
12. MARIA DEL CAMÍ COLOM COLL
13. ANDRÉS MORCILLO SÁNCHEZ
Suplentes
1. PEDRO GARCÍA PÉREZ
2. MARÍA ANTONIA ISERN MORRO
3. BARTOLOMÉ GAMUNDÍ ROSSELLÓ
4. FRANCISCA DE LOS REYES PÉREZ GARCÍA
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JOAN HORRACH COLOM
2. MARIA MAGDALENA PIZÀ VIDAL
3. BERNARDO PAYERAS BOVER
4. CATALINA NOGUERA RIGO
5. MIGUEL CIRER GARAU
6. RAFAEL CAÑELLAS AMER
7. SOLEDAD PEDRAZA ROLDÁN
8. ELISA PEDRAZA TORDILLO
9. CHECHE PÉREZ DE HITA PÉREZ DE HITA
10. PEDRO CAÑELLAS AMER
11. SEBASTIÁN HORRACH MONTANER
12. MARIA BLANCA SÁNCHEZ-HEREDERO BARRIOS
13. JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. JOAN FAR HERNANDEZ
2. MARC VICH CLADERA
3. ANA MARIA MUELA MOREY
4. ANA MARIA SALOM SOLER
5. BELEN BORRAS HERNANDEZ
6. JUAN JOSE SANCHEZ VILLALBA
7. MARGALIDA ROSSELLO AMENGUAL
8. AHMED AKKARI EL MOUIMI
9. TAMARA BORRAS HERNANDEZ
10. EDUARDO BUTE SANCHEZ HOYOS
11. SEBASTIAN PASTOR PIZA
12. AINA FAR HERNANDEZ
13. MIGUEL PIZA FERRER
Suplentes
1. FRANCISCO PEREZ ROSA
ALTERNATIVA PER SANTA MARÍA (APSM)
1. JUAN LUIS RODRIGUEZ RECIO
2. JOSÉ CAMILO ROMERO ALONSO (Independiente)
3. CONCEPCIÓN AMAT MEDINA (Independiente)
4. ROSA MARÍA RUIZ DE GOPEGUI VALERO (Independiente)
5. PEDRO ANTONIO LÓPEZ LLAMAS
6. NEUS RODRÍGUEZ AMAT (Independiente)
7. MARÍA FRANCISCA MESQUIDA SASTRE (Independiente)
8. JOSE ROMERO MAQUEDA (Independiente)
9. ISABEL MEDINA CALLEJÓN (Independiente)
10. SEBASTIÁN LÓPEZ ALCÁZAR (Independiente)
11. HELENA ROMERO ALONSO (Independiente)
12. MARIA TERESA HERNANDEZ CAPO
13. JOSEP MIQUEL JUANEDA CAMPINS
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. NICOLAU CANYELLES PARETS
2. MARIA ANTÒNIA CAIMARI CHAMORRO
3. ROSA CANYELLES DOLÇ
4. MIQUEL NIELL CRESPÍ
5. MAGDALENA CRESPÍ SIMÓN
6. GABRIEL AMENGUAL BORRÀS
7. JOAN JOSEP BESTARD CAPÓ
8. MARGALIDA BONET MARTORELL
9. JAUME SALOM PARETS
10. FRIDA PORTAS ROLDÁN
11. CATALINA VICTÒRIA PONS ROSSELLÓ
12. SEBASTIÀ ORDINAS CAPÓ
13. MARIA NEUS LLABRÉS COLOM
Suplentes
1. JUAN LLUÍS MEROÑO JUAN
2. PAULA LABORDA MUNAR
3. MIQUEL MORRO VILLALONGA
4. AUBA MARIA ORDÓÑEZ PARETS
5. PEP LLUÍS ANDREU GARAU
6. AINA MARIA RAMIS NÚÑEZ
7. FRANCISCO JOAQUÍN VALLE VÁZQUEZ
8. MARCOS GORRETO LÓPEZ
9. ISIDRO MATEU SABATER
10. ANA MARÍA RODRÍGUEZ GÁZQUEZ