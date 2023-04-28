PER BALEARS (PERxB)
1. ANTONIA BAUZA LLITERAS
2. ONOFRE GARCIA PROHENS
3. LLUCIA GENOVART LLODRA
4. JERONI AMOROS SERVERA
5. MARTA NEBOT PUIGROS
6. MIQUEL ANGEL CAIMARI QUETGLAS
7. MAGDALENA MASCARO MELIS
8. GASPAR FUSTER LLINAS
9. MARGARITA ISABEL SERRANO SERVERA
10. TOMAS ADROVER GALMES
11. MARIA MERCEDES BAUDIL GUAL
12. RAMON ARTIGUES MASCARO
13. MATEO PASCUAL FONT
Suplentes
1. BARTOMEU VIVES GALMES
UNIO INDEPENDENT CARRIONERA (UICa)
1. MIGUEL FONT ROSSELLO
2. CRISTINA MARIA LOPEZ VILCHEZ
3. MARIA MONTSERRAT ROSSELLO SANTANDREU
4. RAFEL GENOVART ADROVER
5. RAFEL GALMES AGUILO
6. CATALINA THOMAS MASSANET MESTRE
7. JOAN ADROVER UMBERT
8. MARIA ISABEL SERVERA ROSSELLO
9. JOAN - GUILLEM ROIG GALMES
10. MARIA BASSA CALAFAT
11. JAIME FEBRER GUISCAFRE
12. SILVIA DEBORAH VAN ESSEN
13. MATEU PUIGROS SUREDA
Suplentes
1. PAULA VIVES LLODRA
2. FRANCISCO JAVIER LOPEZ BARRAGAN
3. ISABEL NADAL ESTRANY
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. DOLORS SÁNCHEZ MÁRQUEZ
2. TOMÁS MARTÍNEZ MIRÓ
3. GABRIEL NICOLAU CARRIÓ
4. MATEU FRAU BARCELÓ
5. AINA DOMÍNGUEZ MORA
6. ANDREU MATAMALAS FONS
7. ANA MARIA SIMONET BALLESTER
8. CLEMENTINA GONZÁLEZ ARIAS
9. BÁRBARA MESQUIDA NICOLAU
10. JERONI FRANCESC LLODRÀ SUREDA
11. JOAN ANTONI SALAS ROTGER
12. MARIA MERCÈ GOMILA SÁNCHEZ
13. ANTONI SANSÓ SERVERA
Suplentes
1. ANTONI SARD MARIA
2. SALVADOR GALMÉS GALMÉS
3. MARGALIDA FIOL ANDREU
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. EMILIA DIAZ-ASENSIO MUÑOZ
2. MIGUEL DOMINGUEZ GIMENEZ
3. NICOLÁS BORDAL GARCIA
4. JULIÁN CRISTIAN GALLARDO MIKKELSEN
5. AINA NICOLAU VICENS
6. JORGE VANRELL SANSÓ
7. DOLORES FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
8. BARTOLOMÉ ALCOVER GENOVARD
9. MARTA PASTOR DÍAZ-ASENSIO
10. MARIA JOSÉ GUIRAO GARCIA
11. CRISTIAN ROIG MESA
12. JUSTA MORALES ARANGO
13. TOMÁS BOSCH ROSSELLÓ
Suplentes
1. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ
2. ANA MARIA ORTEGA VILCHEZ
3. KALEIGH RIDGWELL
4. MANUEL RASTRERO RAMA
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. PEP JAUME UMBERT
2. CATALINA ROSELLO MORAGUES
3. ADRIA SANCHO OLIVER
4. MARIBEL MASSANET PUIGROS
5. SERGI MIQUEL ANDREU
6. MARIA GALMES MESQUIDA
7. SANTO MARLETTA
8. ISABEL CAYON FONT
9. BARTOLOME ROIG FULLANA
10. BARBARA ALICIA GALMES GENOVART
11. FRANCISCO MALAGON SANCHEZ
12. FRANCISCA FERRIOL MESQUIDA
13. MARC MURGO PASCUAL
Suplentes
1. BARBARA CALDENTEY SUREDA
2. ANTONIO GALEA ROCHA
3. MARIA ISABEL GAYA NADAL
4. JERONIMO ROIG SUREDA
5. JUANA MARIA ALGABA SANTANDREU
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAUME SOLER PONT
2. JUAN MESTRE ADROVER
3. CATALINA FERRER NADAL
4. JOANA MARIA CABRER SUREDA
5. MARGARITA SERVERA PONT
6. MARC GRIMALT DOMENGE
7. MATEO OLIVER GAYÁ
8. MARÍA CRISTINA BINIMELIS MAS
9. MARÍA ÁNGELA JUAN ESTEVA
10. ANTONIO SALAS GALMÉS
11. ANTONIA DOMENGE MUNTANER
12. JUSTO ALEJANDRO PÉREZ SUREDA
13. JAIME RIERA MASSANET
Suplentes
1. TOMÀS AMER ESTARELLAS
2. MIREIA MARTÍNEZ VAQUER
UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)
1. FRANCISCO JAVIER SEDA ROSSELLO
2. ALICIA RAMIREZ CABEZA
3. HELENA SILVAN DE AVILES
4. SIXTO PAREJO MANZANO
5. FERNANDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
6. CAROLINA PAREJO MUÑOZ
7. MARI CARMEN GARRIDO CANO
8. BERNAT BRUNET GINAS
9. MIGUEL JOAN PIÑOL SANTANDREU
10. MAGDALENA GELABERT HORRACH
11. ANTONI MAYOL NEBOT
12. CELIA BERMELL CERCOS
13. SERAFI LLITERES MAÇANET