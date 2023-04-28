 PER BALEARS (PERxB)

1. ANTONIA BAUZA LLITERAS

2. ONOFRE GARCIA PROHENS

3. LLUCIA GENOVART LLODRA

4. JERONI AMOROS SERVERA

5. MARTA NEBOT PUIGROS

6. MIQUEL ANGEL CAIMARI QUETGLAS

7. MAGDALENA MASCARO MELIS

8. GASPAR FUSTER LLINAS

9. MARGARITA ISABEL SERRANO SERVERA

10. TOMAS ADROVER GALMES

11. MARIA MERCEDES BAUDIL GUAL

12. RAMON ARTIGUES MASCARO

13. MATEO PASCUAL FONT

Suplentes

1. BARTOMEU VIVES GALMES

UNIO INDEPENDENT CARRIONERA (UICa)

1. MIGUEL FONT ROSSELLO

2. CRISTINA MARIA LOPEZ VILCHEZ

3. MARIA MONTSERRAT ROSSELLO SANTANDREU

4. RAFEL GENOVART ADROVER

5. RAFEL GALMES AGUILO

6. CATALINA THOMAS MASSANET MESTRE

7. JOAN ADROVER UMBERT

8. MARIA ISABEL SERVERA ROSSELLO

9. JOAN - GUILLEM ROIG GALMES

10. MARIA BASSA CALAFAT

11. JAIME FEBRER GUISCAFRE

12. SILVIA DEBORAH VAN ESSEN

13. MATEU PUIGROS SUREDA

Suplentes

1. PAULA VIVES LLODRA

2. FRANCISCO JAVIER LOPEZ BARRAGAN

3. ISABEL NADAL ESTRANY

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. DOLORS SÁNCHEZ MÁRQUEZ

2. TOMÁS MARTÍNEZ MIRÓ

3. GABRIEL NICOLAU CARRIÓ

4. MATEU FRAU BARCELÓ

5. AINA DOMÍNGUEZ MORA

6. ANDREU MATAMALAS FONS

7. ANA MARIA SIMONET BALLESTER

8. CLEMENTINA GONZÁLEZ ARIAS

9. BÁRBARA MESQUIDA NICOLAU

10. JERONI FRANCESC LLODRÀ SUREDA

11. JOAN ANTONI SALAS ROTGER

12. MARIA MERCÈ GOMILA SÁNCHEZ

13. ANTONI SANSÓ SERVERA

Suplentes

1. ANTONI SARD MARIA

2. SALVADOR GALMÉS GALMÉS

3. MARGALIDA FIOL ANDREU

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. EMILIA DIAZ-ASENSIO MUÑOZ

2. MIGUEL DOMINGUEZ GIMENEZ

3. NICOLÁS BORDAL GARCIA

4. JULIÁN CRISTIAN GALLARDO MIKKELSEN

5. AINA NICOLAU VICENS

6. JORGE VANRELL SANSÓ

7. DOLORES FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

8. BARTOLOMÉ ALCOVER GENOVARD

9. MARTA PASTOR DÍAZ-ASENSIO

10. MARIA JOSÉ GUIRAO GARCIA

11. CRISTIAN ROIG MESA

12. JUSTA MORALES ARANGO

13. TOMÁS BOSCH ROSSELLÓ

Suplentes

1. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ

2. ANA MARIA ORTEGA VILCHEZ

3. KALEIGH RIDGWELL

4. MANUEL RASTRERO RAMA

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. PEP JAUME UMBERT

2. CATALINA ROSELLO MORAGUES

3. ADRIA SANCHO OLIVER

4. MARIBEL MASSANET PUIGROS

5. SERGI MIQUEL ANDREU

6. MARIA GALMES MESQUIDA

7. SANTO MARLETTA

8. ISABEL CAYON FONT

9. BARTOLOME ROIG FULLANA

10. BARBARA ALICIA GALMES GENOVART

11. FRANCISCO MALAGON SANCHEZ

12. FRANCISCA FERRIOL MESQUIDA

13. MARC MURGO PASCUAL

Suplentes

1. BARBARA CALDENTEY SUREDA

2. ANTONIO GALEA ROCHA

3. MARIA ISABEL GAYA NADAL

4. JERONIMO ROIG SUREDA

5. JUANA MARIA ALGABA SANTANDREU

PARTIDO POPULAR (PP)

1. JAUME SOLER PONT

2. JUAN MESTRE ADROVER

3. CATALINA FERRER NADAL

4. JOANA MARIA CABRER SUREDA

5. MARGARITA SERVERA PONT

6. MARC GRIMALT DOMENGE

7. MATEO OLIVER GAYÁ

8. MARÍA CRISTINA BINIMELIS MAS

9. MARÍA ÁNGELA JUAN ESTEVA

10. ANTONIO SALAS GALMÉS

11. ANTONIA DOMENGE MUNTANER

12. JUSTO ALEJANDRO PÉREZ SUREDA

13. JAIME RIERA MASSANET

Suplentes

1. TOMÀS AMER ESTARELLAS

2. MIREIA MARTÍNEZ VAQUER

UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)

1. FRANCISCO JAVIER SEDA ROSSELLO

2. ALICIA RAMIREZ CABEZA

3. HELENA SILVAN DE AVILES

4. SIXTO PAREJO MANZANO

5. FERNANDO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ

6. CAROLINA PAREJO MUÑOZ

7. MARI CARMEN GARRIDO CANO

8. BERNAT BRUNET GINAS

9. MIGUEL JOAN PIÑOL SANTANDREU

10. MAGDALENA GELABERT HORRACH

11. ANTONI MAYOL NEBOT

12. CELIA BERMELL CERCOS

13. SERAFI LLITERES MAÇANET  