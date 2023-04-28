 MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. ANTONI SIMÓ TOMÀS CANYELLES

2. CATALINA MARIA SERRA VIDAL

3. BIEL PAYERAS TORRANDELL

4. CATALINA MUNAR ETXÀNDIZ

5. CATALINA CRISTINA SOCIES RAMON

6. JAUME RIBAS VILANOVA

7. MARGALIDA TERRASA PONS

8. ANTONI MIR PONS

9. CATERINA CANYELLES GAMUNDÍ

10. ANTONIO RUBIO MAS

11. RAFEL SOCIAS TUGORES

12. MARIA SOCIAS AMORÓS

13. JOAN CLADERA SOCIAS

14. MARIA ANTÒNIA SERRA CRESPÍ

15. FRANCESCA PERICÀS TORRENS

16. MARIA CRESPÍ SEGUÍ

17. ANTONI TORRENS GOST

Suplentes

1. MARGALIDA VIDAL COMPANY

2. TOMEU PERELLÓ TORRENS

3. CLÀUDIA SOBERATS MARCH

4. ANTONI FERNÀNDEZ COMPANY

5. MARIA MAGDALENA AMENGUAL CALDÉS

6. ANTONI PONCE ROSETE

7. MARINA SOLER SIQUIER

8. ESPERANÇA SERRA VALLESPIR

9. MIQUEL FERRER AMER

Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)

1. FRANCESCA MARIA MIR SERRA

2. SANTIAGO RAMIS MATAS

3. JOSE GABRIEL ESTEVEZ MULET

4. MARTA CLADERA SOCIAS

5. FRANCISCO CANTALLOPS CARDELL

6. JOAN ANTONI PERE ROIG

7. EMMA FRANCESCA VALLESPIR PIZA

8. BENJAMIN DEL OLMO DEL OLMO

9. MARIA ANTONIA CLADERA SOCIAS

10. MIGUEL ANGEL JAUME SANCHEZ

11. MARTI CRESPI SEGUI

12. PEDRO CRESPI GOST

13. FRANCISCA EXPOSITO IGNACIO

14. AINA CRESPI CLADERA

15. JOAN ANTONI KLEBER GUAL

16. MARIA MAGDALENA FAR SEGUI

17. LUIS SOCIAS ABRAHAM

Suplentes

1. MARTIN SERRA FERRER

2. MARIA CARMEN DELGADO VAZQUEZ

3. FRANCISCO COMPANY MARTORELL

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MARÍA VIOLETA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

2. PEDRONA SEGUÍ SERRA

3. ANDRÉS POL SOCÍAS

4. VANESSA CABANELLAS MATAS

5. BARTOLOME CRESPÍ PERELLÓ

6. MARÍA ANTONIA CRESPÍ SOCÍAS

7. JUANA MARÍA MARTÍN ALOMAR

8. LLORENÇ BISQUERRA CANTALLOPS

9. SEBASTIÁN PERELLÓ SERRA

10. JUAN CRESPÍ PASCUAL

11. ANTONI COMAS BONNÍN

12. CATALINA MARÍA BENNÁSAR QUETGLAS

13. MARÍA ROSA GÓMEZ MUÑOZ

14. FRANCISCO VALENTÍN DOMÍNGUEZ LORIENTE

15. GABRIEL RAMIS SERRA

16. MARÍA DEL PILAR CANDEL CORONADO

17. JOAQUÍN SERRA CRESPÍ

Suplentes

1. ANTONIO CAÑELLAS CARBONELL

2. MARGARITA SERRA CABANELLAS

3. MATEO SOCÍAS SOLER

VOX

1. ROBERTO VICENTE DELGADO

2. ANTONIO SERRA SOLER

3. JONATAN CACERES FERNANDEZ

4. VIRGINIA MONRABAL HINOJOSA

5. CATALINA PUIGSERVER BODEGAS

6. ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ

7. MIGUEL ANGEL SOCIAS SOLIVELLAS

8. MARIA CALDES AMER

9. MARIA JOSEFA ORDOÑEZ GONZALEZ

10. LEONOR OLIVA GELABERT

11. JUAN SIMONET CRESPI

12. DAVINIA SANSO NAVARRO

13. ANTONIA CALDES SERRA

14. VICENTE JOSE COVAS SANCHEZ

15. RAFAEL BERMUDEZ ORDOÑEZ

16. FRANCISCA PELAEZ ROMERO

17. ANTONIA ROMERO VERA

Suplentes

1. ANTONIO PUIGSERVER BODEGAS

2. ANA MARIA CARRILLO AGUILO

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. JUAN PÉREZ COMAS

2. SUSANA RODRÍGUEZ TORRES

3. ÁNGELA CLADERA CLADERA

4. FRANCISCA BONNIN SOCIAS

5. IVAN CANALS CIRIA

6. JOANA BUADES COLL

7. NOEMÍ RODRIGO SIERRA

8. MIGUEL ÁNGEL AMENGUAL TERRASA

9. JUAN CARLOS SERRA RIUTORT

10. MARGARITA MUNTANER RIUTORT

11. SEBASTIÀ JOAN RIUTORT COMAS

12. CATALINA MARÍA COMAS REUS

13. MARTINA SERRA RIERA

14. MIQUEL ÀNGEL BENASSAR SEGUÍ

15. JOAN LLADÓ CLADERA

16. MARÍA ASUNCIÓN RUIZ AMENGUAL

17. BERTA IRENE FEEST FEEST

Suplentes

1. SIMÓN GUAL SOLER

2. ANTONIO SERRA ALORDA

3. ANTONI SERRA CANTALLOPS

INDEPENDENTS PER SA POBLA (IxSP)

1. Biel Ferragut Mir

2. Maria Magdalena De La Fuente Ferrà

3. Guillem Gabriel Crespí Barceló

4. Antonio Caldés Gost

5. Maria José Camuñas Reinés

6. Cristina Marco Cladera

7. Miguel Quetglas Cirer

8. Juan Femenia Ávila

9. Rosa Cantallops Pol

10. Sebastián Campins Ballester

11. Mislania Calderín Marín

12. Antoni Vives Morell

13. Francisca Ramis Serra

14. Maria Santos Arenas

15. Manuel Carmona Rios

16. Cristina Burgues Puig

17. Pere Josep Aguiló Payeras

Suplentes

1. Isabel Seguí Rayó

2. Ana Maria Lorenzo Pol

3. Pedro Soler Crespí

4. Francisca Bonilla Escribano

5. José Daniel Moreno Sáez

6. Francisca Paula Aguiló Forteza

7. Miquel Capó Serra

8. Juana Maria Horrach Gómez

9. Maria Teresa Pons Palacín

10. Francisco De Paula Bonnín Forteza  