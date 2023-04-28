MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. ANTONI SIMÓ TOMÀS CANYELLES
2. CATALINA MARIA SERRA VIDAL
3. BIEL PAYERAS TORRANDELL
4. CATALINA MUNAR ETXÀNDIZ
5. CATALINA CRISTINA SOCIES RAMON
6. JAUME RIBAS VILANOVA
7. MARGALIDA TERRASA PONS
8. ANTONI MIR PONS
9. CATERINA CANYELLES GAMUNDÍ
10. ANTONIO RUBIO MAS
11. RAFEL SOCIAS TUGORES
12. MARIA SOCIAS AMORÓS
13. JOAN CLADERA SOCIAS
14. MARIA ANTÒNIA SERRA CRESPÍ
15. FRANCESCA PERICÀS TORRENS
16. MARIA CRESPÍ SEGUÍ
17. ANTONI TORRENS GOST
Suplentes
1. MARGALIDA VIDAL COMPANY
2. TOMEU PERELLÓ TORRENS
3. CLÀUDIA SOBERATS MARCH
4. ANTONI FERNÀNDEZ COMPANY
5. MARIA MAGDALENA AMENGUAL CALDÉS
6. ANTONI PONCE ROSETE
7. MARINA SOLER SIQUIER
8. ESPERANÇA SERRA VALLESPIR
9. MIQUEL FERRER AMER
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. FRANCESCA MARIA MIR SERRA
2. SANTIAGO RAMIS MATAS
3. JOSE GABRIEL ESTEVEZ MULET
4. MARTA CLADERA SOCIAS
5. FRANCISCO CANTALLOPS CARDELL
6. JOAN ANTONI PERE ROIG
7. EMMA FRANCESCA VALLESPIR PIZA
8. BENJAMIN DEL OLMO DEL OLMO
9. MARIA ANTONIA CLADERA SOCIAS
10. MIGUEL ANGEL JAUME SANCHEZ
11. MARTI CRESPI SEGUI
12. PEDRO CRESPI GOST
13. FRANCISCA EXPOSITO IGNACIO
14. AINA CRESPI CLADERA
15. JOAN ANTONI KLEBER GUAL
16. MARIA MAGDALENA FAR SEGUI
17. LUIS SOCIAS ABRAHAM
Suplentes
1. MARTIN SERRA FERRER
2. MARIA CARMEN DELGADO VAZQUEZ
3. FRANCISCO COMPANY MARTORELL
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA VIOLETA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
2. PEDRONA SEGUÍ SERRA
3. ANDRÉS POL SOCÍAS
4. VANESSA CABANELLAS MATAS
5. BARTOLOME CRESPÍ PERELLÓ
6. MARÍA ANTONIA CRESPÍ SOCÍAS
7. JUANA MARÍA MARTÍN ALOMAR
8. LLORENÇ BISQUERRA CANTALLOPS
9. SEBASTIÁN PERELLÓ SERRA
10. JUAN CRESPÍ PASCUAL
11. ANTONI COMAS BONNÍN
12. CATALINA MARÍA BENNÁSAR QUETGLAS
13. MARÍA ROSA GÓMEZ MUÑOZ
14. FRANCISCO VALENTÍN DOMÍNGUEZ LORIENTE
15. GABRIEL RAMIS SERRA
16. MARÍA DEL PILAR CANDEL CORONADO
17. JOAQUÍN SERRA CRESPÍ
Suplentes
1. ANTONIO CAÑELLAS CARBONELL
2. MARGARITA SERRA CABANELLAS
3. MATEO SOCÍAS SOLER
VOX
1. ROBERTO VICENTE DELGADO
2. ANTONIO SERRA SOLER
3. JONATAN CACERES FERNANDEZ
4. VIRGINIA MONRABAL HINOJOSA
5. CATALINA PUIGSERVER BODEGAS
6. ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ
7. MIGUEL ANGEL SOCIAS SOLIVELLAS
8. MARIA CALDES AMER
9. MARIA JOSEFA ORDOÑEZ GONZALEZ
10. LEONOR OLIVA GELABERT
11. JUAN SIMONET CRESPI
12. DAVINIA SANSO NAVARRO
13. ANTONIA CALDES SERRA
14. VICENTE JOSE COVAS SANCHEZ
15. RAFAEL BERMUDEZ ORDOÑEZ
16. FRANCISCA PELAEZ ROMERO
17. ANTONIA ROMERO VERA
Suplentes
1. ANTONIO PUIGSERVER BODEGAS
2. ANA MARIA CARRILLO AGUILO
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JUAN PÉREZ COMAS
2. SUSANA RODRÍGUEZ TORRES
3. ÁNGELA CLADERA CLADERA
4. FRANCISCA BONNIN SOCIAS
5. IVAN CANALS CIRIA
6. JOANA BUADES COLL
7. NOEMÍ RODRIGO SIERRA
8. MIGUEL ÁNGEL AMENGUAL TERRASA
9. JUAN CARLOS SERRA RIUTORT
10. MARGARITA MUNTANER RIUTORT
11. SEBASTIÀ JOAN RIUTORT COMAS
12. CATALINA MARÍA COMAS REUS
13. MARTINA SERRA RIERA
14. MIQUEL ÀNGEL BENASSAR SEGUÍ
15. JOAN LLADÓ CLADERA
16. MARÍA ASUNCIÓN RUIZ AMENGUAL
17. BERTA IRENE FEEST FEEST
Suplentes
1. SIMÓN GUAL SOLER
2. ANTONIO SERRA ALORDA
3. ANTONI SERRA CANTALLOPS
INDEPENDENTS PER SA POBLA (IxSP)
1. Biel Ferragut Mir
2. Maria Magdalena De La Fuente Ferrà
3. Guillem Gabriel Crespí Barceló
4. Antonio Caldés Gost
5. Maria José Camuñas Reinés
6. Cristina Marco Cladera
7. Miguel Quetglas Cirer
8. Juan Femenia Ávila
9. Rosa Cantallops Pol
10. Sebastián Campins Ballester
11. Mislania Calderín Marín
12. Antoni Vives Morell
13. Francisca Ramis Serra
14. Maria Santos Arenas
15. Manuel Carmona Rios
16. Cristina Burgues Puig
17. Pere Josep Aguiló Payeras
Suplentes
1. Isabel Seguí Rayó
2. Ana Maria Lorenzo Pol
3. Pedro Soler Crespí
4. Francisca Bonilla Escribano
5. José Daniel Moreno Sáez
6. Francisca Paula Aguiló Forteza
7. Miquel Capó Serra
8. Juana Maria Horrach Gómez
9. Maria Teresa Pons Palacín
10. Francisco De Paula Bonnín Forteza