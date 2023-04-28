PARTIDO POPULAR (PP)
1. PATRICK COLOM ROMAIN
2. MATEO CATALÁ ARTIGUES
3. BARTOLOMÉ CAÑELLAS CARDONA
4. LLORENÇ SALAS GELABERT
5. PERE JOAN MULET FERRIOL
6. MARÍA MAGDALENA GELABERT TOMÁS
7. JOSÉ MANUEL MULET MUNAR
8. JOANA MARIA MORENO PICORNELL
9. FRANCESCA MARIA REGIS RAMIS
Suplentes
1. PEDRO JOSÉ ROSSELLÓ FLORIT
2. JERÓNIMO COLOM COLL
3. ANA MARÍA MARTÍNEZ ALOMAR
4. MARÍA ISABEL JAUME AMENGUAL
5. ANTONIO PICORNELL GILI
6. HUTIN THIERRY
7. FRANCISCA RAMIS GELABERT
8. DAMIÁN VERGER RAYO
9. STEPHANE COLOM ROMAIN
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. FRANCISCO JAVIER ARROM TOMAS
2. SOFIA ALONSO BIGLER
3. MARGALIDA FONTIRROIG MOLL (Independiente)
4. GABRIEL-BERNAT CAMPS PLOMER (Independiente)
5. POL ESCUDERO RICART (Independiente)
6. ELISA ISABEL MARTINEZ GARCIA
7. ANTONIO REYNOSO OLIVER (Independiente)
8. SAMIRA CHELLAK EL OUAHABI (Independiente)
9. JOSE MIRALLES GILI (Independiente)
Suplentes
1. JUAN NICOLAU MARTINEZ
2. ANDRES SEGUI QUETGLAS
3. JAUME ARROM PULIDO (Independiente)
ENDAVANT LLORET (E.LL)
1. SEBASTIÁN AMENGUAL FIGUERAS
2. ANTONIO OLIVER GARAU
3. CATALINA MARÍA VANRELL MUNAR
4. ANTONI GOMILA PUIGGRÒS
5. FRANCISCA ELENA RIERA PUJOL
6. AMADOR BAUZÁ GELABERT
7. GABRIEL MODINO ARROM
8. MARIA JOANA MATEU PUIGGRÒS
Suplentes
1. SUSANA MARTORELL AGUILÓ
2. MARÍA LORETO GILI AMENGUAL
3. LLORENÇ MIRALLES FONTIRROIG
4. FRANCISCA MARÍA BONET FIOL
5. PERE JOAN MUNAR MUNAR
6. ANTÒNIA BELTRAN AMENGUAL
7. MARTÍN GELABERT BELTRAN
8. FRANCISCA JOFRE MAIMÓ
9. MARÍA DE LOS ÁNGELES GOST SOCIAS
10. ANTONI BENNASAR POL