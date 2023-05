Més per Mallorca se mostró abierto a facilitar la investidura de Marga Prohens con el objetivo de que Vox no entre en el Govern. Así lo explicó Lluís Apesteguia, candidato del partido al Parlament: «Estaremos a la altura de las circunstancias y no permitiremos que el neofalangismo entre en las instituciones».

De esta forma, Apesteguia abrió la vía de un pacto para establecer un cordón sanitario a Vox. «Si hay voluntad de hacer un gran pacto democrático lo estudiaremos pero parece que el PP prefiere pactar con la extrema derecha que con los demócratas». Así, el líder aseguró que «es el Partido Popular quien debe decidir como presentarse a la sesión de investidura. Siempre que han podido han pactado con Vox, por lo que este escenario es complicado que se produzca». En cuanto a las elecciones autonómicas, Més se mostró satisfecho ya que consiguió resultados muy similares a las celebradas en 2019. «Hemos conseguido estabilizarnos en las principales instituciones de Balears. En el conjunto del Estado Español las fuerzas políticas similares han retrocedido y nosotros seguimoscon la misma fuerza. Estamos convencidos de que las propuestas que hemos presentado a la ciudadanía son las mejores». Unos resultados que no sirvieron para reeditar el Pacto con el PSIB y Podemos. «Estamos muy preocupados porque las mayorías están conformadas por la derecha y la ultra derecha. Esto va a significar un retroceso en derechos sociales democráticos y elementos como la lengua y la cultura de esta tierra». Elecciones generales Por lo que respecta a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, Apesteguia confirmó la presencia de Ara Més (Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa) en dichos comicios. «Nos presentaremos porque tienen que haber una fuerza soberanista y ecologista que haga llegar la voz de los ciudadanos de estas islas al Congreso de los Diputados». Cuestionado por la posibilidad de pactar con Yolanda Díaz para formar parte del proyecto Sumar, Apesteguia se mostró abierto a llegar a acuerdos y establecer apoyos aunque indicó que la unión todavía debe reunirse. También advirtió que Ara Més no entrará dentro de una candidatura de ámbito estatal.