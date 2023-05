Elecciones municipales 2023: El alcalde de Inca, Virgilio Moreno: «Ser coordinador de fútbol base me dio una visión muy estratégica»

Su pasión por el fútbol le viene de los cinco años en el patio del colegio de La Salle. El alcalde y candidato socialista a revalidar la vara de mando en Inca, Virgilio Moreno, empezó a entrenar a fútbol con Joan Martí, «un histórico del fútbol base del Juventud Sallista». Jugó en el Sallista y en el Constància. También en el Murense. «Mientras estudiaba Magisterio, tuve la vocación de entrenador. He sido entrenador de los equipos base del Constància, coordinador del fútbol base del Constància. En Sineu también he sido entrenador y coordinador, y en el CIDE de Palma. Fue toda una vida enfocada en el mundo del fútbol hasta 2007 que entré en el Consell de Mallorca. Es una pasión de niño», relata.

«El fútbol base del Sallista era una familia. Forma parte de mi idiosincrasia, de mi manera de ser. Es importante que todos los valores vayan en consonancia», sentencia. Acto seguido, desgrana los valores adquiridos en el fútbol que ha podido trasladar a la política: «El tema principal es trabajar en equipo, la estrategia, la planificación y sobre todo el esfuerzo. Marcar unos objetivos comunes para lograr los hitos que nos marcamos como equipo deportivo como en este caso como equipo de gobierno. La faceta como coordinador que he desempeñado durante muchos años implicó planificar mucho, tener una visión más allá de lo que es el día a día. Empecé a hacerlo de muy joven, a los 15 años compaginaba estudios, entrenar y jugar. Ser coordinador me aportó una visión muy estratégica y de saber seleccionar. Esto me ayudó para después aplicarlo en el Ayuntamiento al ir a buscar los mejores elementos para un equipo que pudiera asumir los retos que marcaba la ciudadanía», compara.

¿Qué estrategias se ha marcado en esta campaña? «Continuar apostando por la cercanía, nos caracterizamos por pisar mucho la calle, estar al lado de los vecinos, de los colectivos y conjuntamente con ellos, todo lo que dijimos que haríamos, hemos hecho. La credibilidad en esta campaña es uno de los mensajes que damos en todas las reuniones, los encuentros y en el porta a porta. Hemos cumplido el 92% del programa electoral (con una pandemia incluida). Hay una diagnosis, una planificación, una coordinación y una ejecución. Teníamos que salir bien posicionados de la pandemia porque vendrían muchas oportunidades. El buen trabajo hecho en 2020 y 2021 nos ha permitido estar bien posicionados por muchas cosas a nivel económico, comercial, de inversiones... Es trabajo de planificación estratégica».

En caso de revalidar la alcaldía, explica que su visión de juego pasará por continuar y potenciar que «las personas estén en el centro de toda la acción de gobierno» porque «escuchando a la gente es cuando puedes hacer un diagnóstico más cuidadoso porque uno puede tener empresas que hagan encuesta pero el día a día es estar en la calle y con la gente. Seguiremos con la acción de escuchar a la gente para poder continuar con la planificación y los proyectos que tenemos en marcha».

En Inca, Moreno

Ya en la recta final de campaña, Virgilio Moreno confiesa la ilusión, las ganas y la fortaleza de los socialistas en Inca, unos socialistas que sorprendieron antes de entrar en pleno periodo electoral con una original campaña. «En Inca, Moreno» rezaba el lema de los azúcares repartidos en los bares inquers, pero la dulzura se truncó con la denuncia del PP y la Junta Electoral pidiendo una sanción. «Hemos presentado todas las alegaciones y recursos. Somos conscientes de que todos en aquellas fechas daban cosas. Queríamos una campaña fresca, divertida y diferente para colocar el mensaje de que en Inca, Moreno. En ningún momento queríamos hacer algo que no podíamos», deja claro.