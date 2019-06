El socialista Moreno seguirá como alcalde de Inca con el apoyo de Més

Virgilio Moreno (PSOE) seguirá siendo el alcalde de Inca durante los próximos cuatro años. Se cumplen así con todos los pronósticos anunciados desde la misma noche electoral pues el PSOE es el único partido en Inca que puede formar gobierno, sólo restaba saber si finalmente sería sólo con el apoyo de Més o si se reeditaría el actual Pacte Per Inca, que además integra a El Pi y a Independents d'Inca.

Més y PSOE han llegado ya a un acuerdo que se prevé que se anunciará hoy. Así pues gobernará la fuerza más votada con el apoyo de la cuarta.

Así queda definitivamente fuera del pacto el partido de Àngel Garcia (Independents d'Inca). El PSOE mantuvo contactos con los independientes pero sólo fueron a nivel formal, porque desde un principio ya marcó unas lineas rojas que sabía que Indi no podía aceptar como es la cesión del área de Servicios. Además Garcia dimití como edil de Hacienda ante el "descontrol de gastos".

Sí ha formulado una propuesta a El Pi que anoche debía decidir si la aceptaba. No obstante, fue más una invitación debido a que actualmente han sido socios que no a una propuesta ya que El Pi no es imprescindible en el nuevo pacto entre socialistas y ecosoberanistas. Moreno ha marcado también una linea roja importante a los regionalistas pues no va a ceder el área de Deportes.

Restando pendiente la decisión de El Pi la oposición quedará integrada por el PP (3 ediles), Indi (2 ediles), Vox (2 ediles), Ciudadanos (1 edil) y Podemos (1 edil).