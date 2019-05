UMP no fijará "líneas rojas" para negociar los pactos en Pollença

Unió Mollera Pollencina (UMP), el partido que tiene la llave de la gobernabilidad en el municipio del Nord, asegura que no establecerá "líneas rojas" a la hora de decidir los futuros pactos en el ayuntamiento pollencí y que escuchará a todas las formaciones antes de tomar una decisión. Hay tiempo hasta el 15 de junio, fecha de la constitución de los ayuntamientos.

El partido 'mollero' iniciará hoy la ronda de contactos con Junts Avançam, la coalición de izquierdas liderada por el todavía alcalde Miquel Àngel March, a quien UMP decidió apoyar hace cuatro años. En las elecciones del domingo, Junts perdió uno de los seis regidores que tenía, por lo que afrontará las negociaciones desde una posición más débil.

No obstante, esta circunstancia no será tenida en cuenta por UMP, según explicó ayer el candidato de esta formación, Andrés Nevado, en las negociaciones. "Partimos de cero con ellos", apuntó. Cabe recordar que UMP ganó 140 votos el domingo, resultados que se tradujeron en dos regidores (uno más que en 2015), y que cualquier pacto de gobierno en Pollença implica su participación. Si el municipio mantiene el pacto progresista o bien vira hacia la derecha es una decisión de UMP.

Las relaciones entre Junts Avançam y UMP tuvieron diferentes altibajos en los últimos cuatro años. Uno de los momentos más críticos fue cuando los 'molleros' decidieron alinearse con la oposición a la hora de decidir el solar donde se construirá el futuro Punto de Atención Continuada (PAC), uno de los proyectos prioritarios en el municipio.

Mientras que Junts apuesta por el solar de Can Conill, UMP se decanta por el de Can Bach, al igual que Tots per Pollença, partido que ganó las elecciones del domingo y que también pretende convencer a los 'molleros' para formar gobierno. "No tiene nada que ver, es cierto que hemos tenido diferencias con Junts, pero también hemos llegado a muchos acuerdos", apunta Nevado. Del mismo modo, en muchas cuestiones UMP "coincide con Tots per Pollença, pero a pesar de ello pactamos con Junts en 2015", añade el candidato 'mollero' para dar a entender que no hay nada decidido.

Nevado asegura que la decisión final será adoptada por la asamblea de UMP cuando concluyan las negociaciones.