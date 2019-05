Noguera reconoce que tener un modelo de ciudad no sirve para ganar elecciones

El candidato de Més per Palma, Antoni Noguera, reconoció ayer ante más de medio centenar de militantes que "tener un modelo de ciudad no es un proyecto para cuatro años, sino para 15", por lo que no les ha servido para ganar las elecciones municipales. "Nos ha faltado la materialización de nuevos proyectos que se podrían haber hecho", como por ejemplo la reforma del paseo Marítimo, el bosque urbano y la reconversión de la antigua prisión, enumeró. "Durante la segunda legislatura los veremos, porque este modelo, cuya autoría intelectual es de Més per Palma, no se formaliza en una sola legislatura", lamentó.

Otra autocrítica que hizo sobre las causas del resultado electoral es que fallaron "en la gestión del día a día, donde ha habido quejas de forma continuada", como han podido comprobar los militantes durante la campaña, recordó el actual alcalde en funciones. Una tercera cuestión que expuso fue "la autopista Llucmajor-Campos. Ha sido un hecho negativo para Més, no tanto para Palma, donde obtuvo 3.000 votos más que en el Parlament, pero sí ha habido un voto de castigo".

Noguera también habló de los factores "externos", como llamó a las elecciones generales celebradas un mes antes. "Provocó que muchos indecisos de izquierdas pudiesen decidir y esa inercia continuó hasta las municipales". Otro voto que se escapó de Més fue el animalista, según añadió sobre las causas del descalabro electoral. Lo calificó de "malo, pese a que haya sido el segundo mejor resultado que ha sacado Més en Palma. Aspirábamos a mucho más", incidió.

En la asamblea celebrada ayer también expuso a los asistentes qué negociación llevará a cabo con el resto de partidos del Pacto en Cort la próxima semana, en la que sus "líneas verdes" estarán basadas en el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible y la convivencia entre turismo y vecinos con un "gobierno valiente".



Las líneas verdes: vivienda, movilidad y convivencia



Las líneas verdes de Més per Palma para iniciar la negociación con los otros partidos de izquierdas son limitar el precio del alquiler en Palma, restringir el alquiler turístico o acotarlo con un plan de usos en Son Espanyolet y el Molinar en casas entre medianeras, implantar un transporte eléctrico de alta capacidad esta legislatura, que la bici sea el transporte privado más utilizado, establecer un techo para la llegada de cruceros al puerto.