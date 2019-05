Monjo vaticina el fin del turismo en Santa Margalida si gobierna la izquierda

El alcalde de Santa Margalida y candidato de El Pi, Joan Monjo, ha alertado hoy en una nota que si la izquierda local, representada por la coalición Suma pel Canvi (PSOE e Independents), gobierna tras las elecciones del domingo el municipio "no vivirá del turismo ni en verano ni en invierno". Monjo ha señalado que si Suma asume al gobierno local "existe un gran peligro para la prosperidad económica del municipio".

En este sentido, el regidor margalidà ha recordado que en Palma ha surgido "un movimiento contrario al turismo" que ha realizado pintadas como 'Stop guiris', 'El turisme destrueix la ciutat' o 'Tourist go home, refugees welcome'. "Los responsables de estas pintadas son personas con la misma ideología política de Suma: de izquierdas, contrarios al crecimiento turístico y partidarios del aumento de refugiados en Mallorca", apunta Monjo, que añade que "no podemos permitirnos ningún paso en falso en materia turística".

El municipio de Santa Margalida tiene actualmente más de 14.000 plazas turísticas, en su mayoría en el núcleo de Can Picafort, lo que representa el 5% de la oferta turística global de Mallorca.