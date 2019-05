Mateo Isern Estela: "En las listas de Vox y Ciudadanos no hay ninguna persona con experiencia de gestión"

Candidato al Ayuntamiento de Palma por el PP. Ya fue alcalde en 2011 con una amplia mayoría absoluta de 17 concejales. Tras abandonar la política por motivos personales, ha aceptado nuevamente el reto de encabezar la lista de los conservadores a Cort en un momento en el que han irrumpido Ciudadanos y Vox, que disputan a los conservadores el liderazgo de la derecha.

P ¿Sigue pensando que el general Coll es un lujo para la política?

R Si queremos dignificar y mejorar la política debemos conseguir que se incorporen personas con trayectoria humana y profesional.

P ¿Pactaría con él si sus partidos suman para la mayoría absoluta?

R Estoy convencido de que el PP sacará los resultados suficientes para gobernar. Y si no es así, después de haber analizado los resultados hablaremos. Ahora es perder el tiempo.

P ¿En el caso de que Vox tuviera más concejales que el PP, le cedería la alcaldía?

R Ya le he dicho que no contemplo esta situación bajo ningún punto de vista. Lo que le puedo decir es que sean cuales sean los resultados, nunca gobernaría desde una postura distinta de la moderación y la centralidad y no aceptaría nunca cualquier postura radical.

P ¿Su falta de experiencia en 2011 fue un inconveniente para la gestión?

R No, porque tenía detrás un equipo y un partido con mucha experiencia. Le puedo decir que si hubiese llegado con una lista con todos sus integrantes inexpertos hubiera sido un auténtico "problemazo". La administración de Palma es muy grande y muy complicada y se necesitan equipos con experiencia de gestión. No basta que la tenga el alcalde, también la debe tener la gente que le acompaña, sino la ciudad quedará paralizada durante dos años.

P ¿Nota déficits en algunos de los equipos que se presentan?

R Es evidente. Si examina las listas de Vox y Ciudadanos, me parece que no hay una sola persona que haya tenido alguna vez responsabilidad de gobierno en ninguna administración. Algo que yo creo que la gente lo debe tener muy en cuenta porque conlleva muchas consecuencias.

P ¿Qué medidas adoptará para que un mallorquín pueda ser atendido en su lengua en Cort ?

R Las mismas que adopté cuando fui alcalde. Cualquier persona que se dirija al Ayuntamiento se le contestará en la misma lengua utilizada cuando se ponga en contacto con Cort. Además, toda la comunicación será bilingüe, suprimiremos el .cat porque Palma no es Cataluña y pondremos el .es, convertiremos el catalán en mérito y no en requisito y recuperaremos los premios Ciutat de Palma en castellano.

P ¿Qué hará para mejorar la limpieza?

R Que Palma se haya convertido en la quinta ciudad más sucia de España después de haber invertido veinte millones en maquinaria, con 200 empleados más y un 60% más de altos cargos, es inexplicable. El problema de Emaya, al igual que la mayoría de concejalías, ha sido que ha habido una incapacidad manifiesta en la gestión. Por ello, lo primero que se debe hacer es poner al frente a una persona que sepa gestionar y sacar el máximo rendimiento de todos estos recursos.

P ¿Y para mejorar la movilidad?

R Debemos perder el miedo de la izquierda a las infraestructuras viarias y apostar por su ejecución, mejorar el transporte público, en especial el autobús, habilitar aparcamientos disuasorios, construir más estacionamientos subterráneos y aparcamientos en las barriadas, además de elaborar un plan de movilidad sostenible a ocho o doce años.

P ¿Debe completarse el segundo cinturón?

R Sin duda.

P ¿Como garantizará el derecho a la vivienda?

R Debemos poner más suelo a disposición, aumentar el número de alturas, modificar el índice residencial que permita hacer viviendas más pequeñas, e incentivar el alquiler asegurando su cobro y la posibilidad de que los propietarios recuperen de forma inmediata las viviendas en caso de impago.

P ¿Bajará los impuestos?

R Ya he gobernado después de un pacto de izquierdas y soy incapaz de contestar a esta pregunta sin haber repasado las cuentas, por lo que primero quiero ver como están las finanzas municipales, aunque en nuestro ADN está la bajada de impuestos.

P ¿Cómo garantizará una mayor presencia policial en los barrios?

R Con la contratación inmediata de un mínimo de cien nuevos agentes. Además, debemos recuperar la unidad en el cuerpo y superar las diferencias existentes internamente.

P ¿Qué medidas adoptará para que no se vuelvan a producir casos de corrupción?

R Debemos estar muy atentos e incrementar de forma importantísima el control interno en la Policía Local para que nunca más suceda lo ocurrido en estos últimos veinte años.