Més per Mallorca no oculta la preocupación que genera el sondeo de IB3 debido a que deja abierta la asignación de escaños en el Parlament por bloques, izquierdas y derechas, según reconoce su jefe de campaña ,Joan Llodrà, que además vaticina que previsiblemente las incógnitas no se despejarán hasta altas horas de la noche.

Por contra, da un cariz positivo a la previsión que fija un crecimiento de esta formación política, que según ese sondeo podría ganar un escaño, al igual que a la elevada participación. Pero en relación al reparto de escaños, admite que está "todo en el aire", lo que hace que esas estimaciones "echan humo".