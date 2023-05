El Partido Popular es el partido más votado en Baleares según el sondeo que ha dado a conocer IB3 este domingo a las 20 horas y que ha sido realizado por el Institut Balear d'Estudis Socials (IBES).

Según los datos, el PP obtendría entre 21 y 22 escaños y Vox pasaría a ser la tercera fuerza con 7/8. El PSIB-PSOE obtendría 17 y 18, Més per Mallorca 4-5, Podemos 4 (de la tercera pasa a ser la quinta fuerza), El Pi 0-2, Més per Menorca 2 y Gent per Formentera 1.

Por bloques, el panorama está muy reñido y serían posibles tanto pactos de izquierda como de derecha. PP y Vox obtendrían juntos unos 30 diputados si se tiene en cuenta la horquilla máxima. Con la mínima serían 28. En cualquier caso, Marga Prohens necesitaría pactar con Vox para gobernar. Lo mismo sucedería con la izquierda. La suma del PSIB, Més per Mallorca, Podemos, Més per Menorca y Gent per Formentera también alcanzaría los 30. En la horquilla mínima, también serían 28.

Los dos escaños de El Pi podrían decidirlo todo

Hay dos escaños que podrían decidirlo todo, está por ver si los sacaría El Pi y con qué formación desearía formar gobierno.

Según el sondeo, donde bailan varios escaños en algunas formaciones, Cs , liderado por Patricia Guasp, desaparece.

En el Consell de Mallorca, el PP también ganaría las elecciones con entre 10 y 11 consellers. El PSIB-PSOE obtendría 9, Vox, 6, Més entre 4 y 5, Podemos 2 y El Pi entre 0/2.

Estos resultados se han dado a conocer a las 20 horas, coincidiendo con el cierre de los colegios electorales y con una participación del 46,4% a las 18 horas. En 2019 se dio en las islas la participación más baja de la historia, con un 54%.

El IBES ha sido el encargado de elaborar el estudio durante toda la semana mediante un seguimiento continuo y una muestra representativa de la población de las islas, con un total de 1.900 encuestas repartidas de manera proporcional en la Comunidad. La encuestas se han realizado entre este lunes y el sábado por la mañana y cuentan con un margen de error de entre el 3 y el 5%.

En las elecciones de 2019, en el Parlament, el PSOE obtuvo 19 escaños, 16 el PP, 6 Podemos, 5 Cs, 4 Més, 3 Vox, 3 El Pi, 2 Més per Menorca y 1 Gent per Formentera. Ganaron los socialistas con 19 diputados. En 2023 según los sondeos perdería entre uno y dos diputados. El PP ganaría entre cinco y seis. La formación liderada por Jorge Campos, Vox, subiría entre tres y cuatro. Més per Mallorca, con Lluís Apesteguia, se mantendría igual o ganaría un escaño. Unidas Podemos, con Antònia Jover, perdería dos.