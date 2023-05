Ramonell: «A los del PP que critican la comida con Matas, que les den»

«A los del PP que critican estas comidas, que les den». Los ánimos vuelven a estar soliviantados en el PP balear, esta vez a cuenta de la comilona de huevos fritos con bogavante que el pasado viernes reunió en Can Picafort a viejas glorias del partido —de distinto rango—, con Jaume Matas y José María Rodríguez a la cabeza. El hecho de que los participantes difundieran fotos de la cita ha enervado a la cúpula liderada ahora por Marga Prohens. En Palma no se entiende esa comida, ni por el momento ni por la posterior difusión.

La dirección popular no ve problema en que antiguos cargos se citen para comer, pero ha sentado mal el exhibicionismo posterior que en plena campaña perjudica la imagen de renovación que quiere dar la actual presidenta y candidata al Govern. Prohens todavía paga las consecuencias de que trascendiera un almuerzo en Sencelles al que ella acudió con José María Rodríguez como anfitrión.

Uno de los comensales de Can Picafort, el exalcalde de Montuïri y ex director general de Obras Públicas del Govern Matas, Juan Antonio Ramonell, despotricó ayer contra sus compañeros de siglas que afean la cita a manteles del viernes. A través de las redes sociales, Ramonell enfatiza sentir «orgullo de comer con amigos, exalcaldes, exsecretarios [generales y el] expresidente [del Govern] del Partido Popular», en referencia a Jaume Matas. «La opinión de los rojos no me interesa», añadió peyorativamente el veterano expolítico por la reacción suscitada entre la izquierda. «Y [a] los del PP que critican estas comidas, que les den», remacha. Además de con Rodríguez y Jaume Matas, al almuerzo asistieron el trío de Muro Nofre Plomer, Joan Pol y Miquel Ramis; el exalcalde de Santa Margalida Antoni del Olmo, y un empresario.

Indignación en Montuïri

A este revuelo se suma el profundo malestar vivido el sábado en la presentación de la lista de los populares al Consell de Mallorca. Otros dos asistentes al ágape en Can Picafort, el vilafranquer Jaume Català, Molondro, y el exalcalde de Montuïri Biel Matas señalan a la mano derecha de Prohens, Tià Sagreras, Peixet, de amonestarles por haber publicitado las imágenes de la comida con Matas y Rodríguez, y haberles pedido en represalia que no acudieran al acto que se celebraba precisamente en Montuïri.

Biel Matas contaba ayer indignado en algunos bares que Peixet les había vetado a ambos a la presentación, y para más inri, en su propio pueblo. Se da la circunstancia de que Molondro va de número 31 en la candidatura insular, y al no acudir a la convocatoria, no sale en la foto oficial. En cuanto a Biel Matas, es el marido de la número 4 en la lista, Núria Riera, muy rebotada además porque aspiraba a repetir como diputada autonómica y presidir la Cámara.

Preguntado el PP balear ayer para conocer la versión de Peixet sobre si hubo veto, el partido declinó hacer valoraciones.