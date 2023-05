Lluís Apesteguia y Jaume Alzamora, candidatos de Mes per Mallorca al Govern y al Consell respectivamente, han presentado hoy una de sus propuestas estrella durante esta campaña electoral. Un plan para impulsar el "decrecimiento turístico" de las islas y en especial de Mallorca. Según Apesteguia y Alzamora, este plan pasa por acabar con la promoción turística, aumentar un 60% la ecotasa y presionar al Estado para restringir o distribuir la llegada de vuelos a los aeropuertos de las islas, con especial significación al de Son Sant Joan.

"No podemos depender de un solo sector económico que, además, es tan inestable". "No es inteligente tener todos los huevos en el mismo costal, no podemos permitirnos un modelo económico que relacione el bienestar de la gente con circunstancias que no controlamos en absoluto", ha asegurado hoy Apesteguia. En este sentido, el candidato nacionalista ha añadido que "transformar el modelo turístico y económico de Baleares es la única manera de evitar que las islas sufran un colapso". Jaume Alzamora, candidato al Consell, ha incidido en que "todo el mundo se ha dado cuenta de que más turismo no ha significado más reparto de la riqueza, ni más calidad laboral, ni más bienestar ciudadano, sino todo lo contrario". "Hace años -ha añadido-, con menos de diez millones de turistas éramos la primera comunidad autónoma en renta per cápita y ahora, con el doble, somos la novena y seguimos bajando".

Los nacionalistas han puesto en valor que durante estas dos últimas legislaturas se han hecho avances, como el caso de la moratoria turística, la fijación de un techo de plazas o la recuperación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS o ecotasa). Sin embargo consideran que no es suficiente y presentan toda una serie de medidas que será clave su impulso en la negociación de futuros pactos de gobernabilidad, tanto en el Govern como en el Consell, con los partidos de izquierdas.

Las siete medidas del Plan de Decrecimiento Turístico de Més