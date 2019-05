Ciudadanos mejora pero no presidirá ninguna institución

Los dirigentes de Ciudadanos abandonaron con caras de satisfacción el hotel de Palma donde se reunieron para seguir los resultados electorales. El partido ha mejorado, sobre todo en el Parlament. De dos diputados, pasan a cinco. Es decir, casi triplican el número de escaños. De hecho, durante gran parte de la noche el escrutinio les daba seis escaños, aunque el último lo perdieron casi al final del recuento. Se quedan como la cuarta formación más votada en las islas, aunque muy lejos del intento de superar al PP para liderar el centro derecha.



Los tres dirigentes de la formación que han liderado las listas más importantes de estas elecciones (Parlament, Consell y Ayuntamiento de Palma) quisieron dar una muestra de unidad.



Todos ellos estaban satisfechos, especialmente Marc Pérez -Ribas, el nuevo líder de la formación naranja, que por primera vez ocupará un escaño en el Parlament de Balears.



El portavoz dedicó sus primeras palabras para dar la enhorabuena al PSOE por ser el partido que ha ganado con claridad estas elecciones y que gobernará las principales instituciones de Balears, para a continuación felicitarse por los resultados que había cosechado la formación que lidera desde hace poco tiempo.



Apeló a la juventud de su partido y señaló que es una formación que está en plena fase de crecimiento. El cabeza de cartel en Balears del partido que lidera Albert Rivera a nivel nacional destacó los buenos resultados, no solo obtenidos en el Parlament, sino también los conseguidos en la Part Forana y, sobre todo, que por primera vez tendrán representación tanto en el Consell de Eivissa, como en el de Menorca.



En los pueblos, han pasado de seis concejales, repartidos por varios municipios, a 30 regidores. Aún así, el partido de centro derecha no ha conseguido, pese a este espectacular aumento de número de votos, poder gobernar en ninguna institución de las islas. Sus representantes seguirán los cuatro próximos años trabajando desde la oposición.



Pérez-Ribas ya anunció anoche lo que a partir de ahora van a ser las prioridades de su política de oposición. "Vamos a trabajar para que no aumenten los impuestos y para que se construyan viviendas de protección en Balears". Y también, apeló al problema territorial, ya que "evitaremos que Balears se convierta en una Cataluña fragmentada".



El nuevo parlamentario también realizó un llamamiento al entendimiento con los otros partidos y adelantó que durante los cuatro años que le quedan por delante con toda seguridad "podremos alcanzar algún acuerdo".



Al analizar anoche los resultados electorales, el líder del partido naranja en las islas en ningún momento hizo mención a que José Ramón Bauzá, el expresident de Balears por el PP, había conseguido entrar como parlamentario en Europa.



Cuando se le preguntó que valorara que le parecía que José Ramón Bauzá se convertiría en nuevo europarlamentario, se limitó a destacar los buenos resultados que había obtenido Ciudadanos en Europa y, lógicamente, se mostró satisfecho por el cargo conseguido por el expolítico del PP.



A pesar de que Ciudadanos mejora en escaños, pero sobre todo en votos con respecto a las elecciones celebradas hace cuatro años, el partido no ha conseguido la llave de la gobernabilidad en ninguna institución.



Pérez-Ribas quitó anoche importancia a esta circunstancia, insistiendo en que Ciudadanos era un partido muy joven y que representa un proyecto con mucho futuro.







Análisis por Antoni Ruiz "El efecto champán" Ciudadanos buscaba en estas autonómicas y municipales ratificar el fulgurante ascenso que registró en las últimas elecciones generales pero, pese a que ha conseguido una cosecha mayor en diputados y que ha logrado representación en todas las islas, -con un papel decisivo por cierto en Eivissa- se ha quedado muy lejos de lo que puede ser un resultado triunfal y lo que es más importante decisivo.



El champán de Rivera ha perdido mucho de su gas en las urnas autonómicas y el sorpasso a los populares que se produjo en Palma no se ha mantenido, donde hasta Vox obtiene mejores cifras que ellos, bien sea porque no tenía un candidato tan bueno como Mesquida o porque los otros dos partidos de derecha los tenían mejores. Han dejado con vida a Company y compañía y han perdido su oportunidad. El partido naranja aumenta su implantación en la Part Forana, pero el impulso es del todo insuficiente para obtener un número de diputados que haga creer que son alternativa."