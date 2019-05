A falta de cerrar las urnas y contar los votos, la familia del PP crece. El candidato de los populares al Govern, Biel Company, ha anunciado hoy que será abuelo: "Hoy yo ya he ganado, porque mi hija me acaba de decir que me hará abuelo".

De esta manera ha compartido el líder del PP balear que su hija está embarazada del que será su primer nieto. "Así que yo ya estoy contento", ha celebrado Company.